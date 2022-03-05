【西多士食譜】李司棋3種材料自製邪惡西多士　原來關黃日華事？

李司棋的煮食片十分多元化，如日前才整過養生雞酒，之後又自製邪惡西多士！她雖已71歲，但似乎未有特別戒口或忍口，反而是炸蛋、西多、Pizza等一樣照吃可也。在最新的煮食片中，司棋姐又透露今次忽然整西多的原因，原來關黃日華事，究竟為什麼？



李司棋的Instagram更新頻率很高，隔幾日就有一條煮食片，相信是因為疫情多了時間留在家中，煮食的時間也多了。這次她分享了西多士的做法，只需3種材料，十分簡單，司棋姐亦提到，今次忽然整西多，全為了襯托黃日華送她的兩杯迷你凍檸茶，究竟兩者有何關？猶記得上次司棋姐煮印尼炸蛋，怕彈油怕得戴上面罩，但今次炸多士採用半煎炸形式，完全冇彈油，因此她亦冷靜得多。

請按下圖睇李司棋自製西多士的材料、步驟和貼士：

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剛做好的西多士，色澤金黃！（Instagram：leeszekee）

李司棋西多士食譜



材料：

厚方包

花生醬

蛋漿

牛油

糖漿



做法：

1.先在厚方包上塗上花生醬，疊起兩塊方包，再切走包皮。

2.將麵包沾上蛋漿。

3.麵包放入油鑊，以半煎炸方式煎至兩面金黃，即可盛起及關火。

4.西多士上塗上牛油、糖漿，即成！



司棋姐出Post時寫下：「整返份西多士嚟襯托華哥黃日華送嘅『凍檸茶』😉嘻嘻！」見凍檸茶真的好細杯，她放在手上玩得開心，還說：「睇下！咁細杯喎！」又嘗試倒轉凍檸茶，結果當然是一滴不漏，她即笑言：「哈！假㗎，係黃日華做俾我㗎，你睇幾可愛！兩杯，Cheers！」從黃日華女兒黃芷晴的Instagram所見，原來這是黃日華親手製作的手工蠟燭，相當逼真。

李司棋收到由黃日華所送的「兩杯凍檸茶」，原來是手工蠟燭。（Instagram：leeszekee）

近年，黃日華（右）在女兒黃芷晴（左）推介下，跟師傅學製作手工蠟燭，見他手上的飲品造型蠟燭，跟真的一樣！（Instagram：wongadrian）

以下還有兩個《香港01》的西多士食譜，一個是油炸方式，另一個是氣炸方式，方便不想開鑊或弄得到處是油煙的朋友。

【西多士食譜】茶餐廳邪惡誘惑 減油膩免炸煎四邊金黃滿蛋香

西多士食譜

【氣炸鍋食譜】西多士免煎免油炸仍金黃香脆 15分鐘自製茶記名物

西多士食譜

資料來源：李司棋Instagram