炸鮮奶食譜｜李司棋炸鮮奶必用全脂奶　5招炸漿鮮奶稀稠軟硬適中

炸鮮奶是來自順德的美食，外脆內軟，香甜富奶香。昨日李司棋就在Instagram分享「炸鮮奶」的做法，由於試食期間，頭髮不斷沾到炸鮮奶上，她就表示好味得連頭髮都食埋一份。炸鮮奶做法不算複雜，司棋姐更綜合了5大貼士。



炸鮮奶，乍聽之下可能以為十分難做，無法想像如何把這些液態或遇熱會溶的東西拿去油炸成件，其實炸鮮奶材料一共分成2部分，外層是炸漿、內層的鮮奶餡則是類似奶凍的質感。司棋姐就分享了一些貼士，讓大家更易掌握奶凍的軟硬度，以及炸漿的稀稠度。

請按下圖睇李司棋炸鮮奶的材料和做法：

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網友分享以春卷皮代替炸漿！

炸完之後，司棋姐就試食，她笑言一見到炸鮮奶便已兩眼放光，表示：「好鍾意呀！」夾上手之後，她還補充說：「炸的時候怕它太軟，吃的時候又不喜歡太硬。」不過，整體而言，她對炸鮮奶的評價就是：好味、好滑、好好食！此外，有網友坦言自己很懶，可能會用春卷皮代替炸漿，司棋姐亦認為是個好提議。

司棋姐大讚炸鮮奶好好味！

李司棋炸鮮奶食譜



奶凍材料：

粟粉2湯匙（如果太多就會變硬 就不好吃）、純牛奶1盒、糖30克、麵包糠適量



炸漿材料：

低筋麵粉4湯匙、炸粉少許（不可以多 會鹹）、蛋白1隻、植物油1茶匙、水100克（水要分次慢慢加 加太多會稀 稀就不成功）



做法：

1.混合奶凍材料，攪拌至融滑，倒入不黏底的易潔鍋以中火煮，不停攪拌直至奶凍凝固成漿糊狀。

2.奶凍倒入四方形的容器，放涼後冷藏6小時以上，最好過夜。

3.奶凍切塊，每件約一口大小。

4.炸漿材料攪勻，要注意粉和水的比例。

5.奶凍上炸漿，沾上麵包糠放入油鑊，炸至金黃色即成。



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