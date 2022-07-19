名人食譜｜木村拓哉蜂蜜漬梅涼拌山藥免開火　去水腫降血壓7好處

涼拌菜經常以酸酸甜甜的調味為主，透心涼之餘亦開胃，是夏季餐桌上少不了的菜式。木村拓哉在朝日電視台節目《家事ヤロウ》示範了一道木村家經常食用免開火的「山藥涼拌菜」，只需2步驟即可享用健康又清爽的夏日菜式。



蜂蜜漬梅干令風味升級

中式涼拌菜的常用調味包括豉油、醋、麻油、辣椒油、蒜、糖、胡椒及鹽等，主要帶出酸酸辣辣的味道；而日式涼拌菜則以酸酸甜甜的味道為主，適合一家大細食用。山藥涼拌菜所需的材料包括山藥、醋、日式高湯及昆布鹽，而無籽蜂蜜漬梅干則可按自己喜好加入或省去，不過，木村認為這個酸甜的漬梅干能為涼拌菜的風味升級，最重要是這個菜式免開爐，免受爐火之熱，方便快捷。

（《家事ヤロウ》節目截圖）

請按圖看山藥涼拌菜食譜：

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木村拓哉【山藥涼拌菜】食譜



材料：山藥200克、無籽蜂蜜漬梅干2粒、醋1大匙、日式高湯少許、昆布鹽7克



做法：

1. 山藥去皮後切成約3厘米的條狀。

2. 碗裡放入山藥條、無籽蜂蜜漬梅干、醋、日式高湯及昆布鹽後攪拌均勻，即成。



去水腫降血壓山藥7大好處 與淮山不同？

山藥比淮山的體型粗、頭大身細、表皮比淮山光滑。雖然兩者在外型上有分別，但同屬薯蕷屬植物，也是碳水化合物食物，是澱粉類蔬菜。澱粉類食物常常給人一種容易致肥的感覺，不過山藥則有助減肥、去水腫的作用，更可降血壓保持血管健康，日本人更愛將山藥磨成蓉拌飯食用。

請按圖看山藥7大好處：

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山藥7大好處：

1.促進血管健康：豐富的維他命B雜，包括維他命B6、B1及葉酸，促進心血管健康及維持良好的代謝功能。



2. 助降血壓：每100克約有816毫克鉀，鉀可幫助細胞組成，抵抗鈉，有助降血壓、控制心率，降低心臟病及中風的風險。



3. 抗衰老：山藥對皮膚有益，每100克山藥約相等於每日維他命C建議攝取的27-29%，維他命C在抗衰老方面有功，也助提升免疫功能；當中的蛋白質有助保持皮膚緊緻富彈性和健康。山藥還含有豐富的抗氧化劑，幫助細胞再生，抗擊自由基。



4. 補充體力：山藥由複合碳水化合物和可溶性膳食纖維組成，可提供身體能量，每100克有118千卡路里。由於是複合碳水化合物的關係，山藥是低升糖指數食物。



5. 預防便秘：山藥中含有豐富的膳食纖維，進食後可降低飢餓感，纖維促進腸道蠕動，有助減少便秘。



6. 提升肌膚保濕力：山藥中的薯蕷皂，被稱為天然的DHEA，蘊含各種激素的基本物質，促進內分泌激素合成，加促皮膚表皮細胞新陳代謝，有助提升肌膚的保濕功能。



7. 減肥去水腫：每100克山藥約有118千卡，幫助身體產生充足能量，豐富的纖維加強飽腹，助減少食量。山藥也是高鉀食物助排鈉，排走滯留體內的水分。



山藥不止可以煮湯或做成涼拌菜，也可以磨成蓉拌飯食用。（photo-AC）

資料來源：朝日電視台節目《家事ヤロウ》