揀牛油果貼士｜永遠唔熟因做錯1步！台農糧署2招速判全熟一搖即知

牛油果除了墨西哥，台灣產的牛油果也不少，7月更開始進入盛產期，嘉義、台南、高雄等是主要的牛油果產地。台灣農糧署教2招挑選牛油果，配合食用時間味道更好。



台灣的牛油果普遍是果型較大，表面光滑，有別於墨西哥的牛油果Hass，那種果型稍細，表面凹凸不平。如何揀牛油果，以往討論過不少方法，例如想挑果核偏細的，可選體型較修長的牛油果，或視乎你想如何使用牛油果，想擺放多少日而決定買不同熟度的牛油果。

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室溫熟成味道佳 未熟不可放雪櫃！

牛油果不論是切開直接吃，抑或做沙律、攪成醬汁、果昔等皆十分百搭。牛油果是「後熟型」植物，在採收時尚未完全成熟，需擺放在室溫下繼續熟化，味道才會更好。若要挑選可以放得較久的台灣產牛油果，建議揀外皮粗糙、有一粒粒白色斑點者的綠果，之後放3至4天左右就會熟成；而墨西哥產的可揀半熟牛油果，外皮帶少少啡色、青啡色蒂頭、按壓時有彈性的較好。夏天炎熱，牛油果成熟的日期可能較短。切記不可以將未成熟的牛油果放入雪櫃，以免變成「啞巴果」，永遠不熟完全無法食用。

買台灣產的牛油果，建議揀外皮粗糙、有一粒粒白色斑點者的綠果，之後放3至4天左右就會熟成。（Unsplash）

兩招速判全熟牛油果 果肉香味登頂趁快食

牛油果根據不同品種，成熟時的表皮也有不同。墨西哥Hass的外皮會逐漸由黃綠變成黑褐色，但是有些品種即使是熟果也一樣是青綠色外皮，因此只看外皮並不一定準確。台灣農糧署建議，牛油果成熟時表皮更為粗糙，當搖晃牛油果時，種子有晃動感和聲音，便表示整個牛油果已完全柔軟，此時果肉及香味正好，切片鮮食最美味。不過，吃慣牛油果的人，多數以手輕輕按壓牛油果來感覺質感及熟度︰全熟的牛油果，手感軟腍；半熟的牛油果，手感有彈性；未熟的牛油果，手感堅硬。

台灣農藥署建議買牛油果時搖晃一下，種子若有晃動感和聲音，果肉及香味正好，切片鮮食最美味。（Unsplash）

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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未成熟的牛油果可放入雪櫃？ 不可。 未成熟的牛油果放入雪櫃，會變成「啞巴果」，永不會熟。 牛油果在甚麼狀態下最好味？ 台灣農糧署建議，牛油果成熟時表皮更為粗糙，當搖晃牛油果時，種子有晃動感和聲音，便表示整個牛油果已完全柔軟，此時果肉及香味正好，切片鮮食最美味。

參考資料︰台灣農糧署/自由時報