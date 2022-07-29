七月鬼節禁忌｜魚生冰塊5大食物不能碰　吃飯筷子這樣放易招魂！

鬼門即將在今年7月29日打開，不少民眾都紛紛研究鬼月所應避免觸犯之禁忌。



對此，台灣命理專家小孟老師便在Facebook發文指出，有5種食物盡量在鬼月時少吃，同時也表示，若吃多了恐怕將容易招來好兄弟。

鬼月勿碰5食物（按圖看清👇👇👇）

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小孟老師在Facebook貼文中提及，鬼月要切記少吃魚生，同時也解釋指出，由於好兄弟特別喜愛血腥的食物，因此提醒民眾應該避免。然而，小孟老師表示，有句俗語是「招梨來（招你來）」。因此，小孟老師建議，民眾盡量不要在晚上的時間吃梨子，以免招來好兄弟。

含冰塊易惹水鬼？

此外，小孟老師表示，除了上述食物之外，也應避免吃鴨蛋，因為在鬼月吃鴨蛋的話會很容易招陰，同時也提及，鬼月時千萬不要將筷子插在飯上面，並解釋指出，因為此舉就像將香插在香爐上，容易招來亡魂。最後，小孟老師提醒，鬼月時千萬不要含冰塊，並解釋指出，因為冰塊將左邊的部首去掉是「水鬼」，因此容易招來水鬼。

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