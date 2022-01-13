飲湯冷知識｜飯後喝湯觸1禁忌恐把胃撐大易致肥？飲湯4關鍵你要知

吃飯皇帝大，對於喝湯這門學，常成為餐桌上討論的話題之一，到底飯前喝湯好，還是飯後喝？台灣資深營養師雷小玲提出了4個喝湯觀點，幫大家釐清疑問，尤其喜歡飯後喝湯的人別踩雷，以免把胃撐大。



愛喝湯的雷小玲，日前在影音平台上分享了她的喝湯觀點。許多支持飯前喝湯的人認為，如果飯前能夠喝一些清爽的湯（不是高油的濃湯類），便能夠在肚子先佔一點空間，這樣一餐下來可能會少吃100到200大卡，接下來吃東西的量也會少一點、比較容易節制。而這一點尤其是對想要減重的人就很重要。

但也有人持另一種說法，認為飯前喝湯會影響消化，因為這些湯湯水水會稀釋消化液，對於後面吃進來的食物比較不好消化。關於喝湯這件事，雷小玲提出以下觀點：

喝湯4關鍵（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1、湯品的選擇：飯前忌喝濃湯

不管你是要減重或是腸胃不好的人，其實都不適合飯前喝濃湯。雷小玲說，想減肥的人會擔心熱量的問題，而消化不好的人，因為濃湯裡面還有很多牛油或其他食材，會造成消化上的負擔。

2、細嚼慢嚥

吃飯的時候，細嚼慢嚥很重要。因為有時候我們搭著湯喝，常常是稀哩呼嚕的吃下去，就會影響到咀嚼，所以不管有沒有搭配喝湯的習慣，細嚼慢嚥這件事情是很重要的。

3、喝湯限量200cc

除了建議喝清湯外，雷小玲提到，喜歡飯前喝湯或想先暖胃的話，大概以200cc的量為限，這樣子對後面的消化吸收也會不錯，不致於影響消化液。至於飯後喝湯，有些人覺得可以解除嘴裡的油膩感，建議仍是以一碗的量為好。

4、飯後喝湯的人，只吃7、8分飽

雷小玲提醒，喜歡飯後喝湯的人，進食時記得要留一點肚子給予喝湯的空間，如果已經吃得非常非常的飽，然後又喝了湯，一方面很容易把胃撐大，另一方面，別忘了湯多少也有一些熱量。建議吃7、8分飽後，再喝湯。

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