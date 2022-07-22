夏天飲食｜炎熱流汗必吃9大補水食物　冬瓜第1海帶比西瓜水分更高

熱浪襲捲世界多地，白天熱到好似身上水分都要蒸發，常常感到口乾舌燥、皮膚幹癢、腦袋也跟着渾沌，因此台灣營養師高敏敏特別奉上9種補水食物，不開冷氣也能自帶涼感。



高敏敏在Facebook貼出9大高含水量食物，也一併附上每100g食材的水分%數，趕緊食用消暑解熱：

9大高含水量食物（按圖看清 👇👇👇）

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1. 冬瓜

含水量為96.9%，每100g的冬瓜就有165mga的鉀、含水量為96.9g，因為含鉀量非常豐富，所以能助利尿、解水腫，若女性夏天發現臉拋拋腫腫的，就很適合來碗冬瓜湯。

2. 青瓜

含水量96%，瓜類通常含水量都會比高，每100g的青瓜，就高達96g的水分。補充水份之餘，同時也能攝取到膳食纖維，每100g的青瓜，就有1.3g的膳食纖維。另外青瓜可以冰在雪櫃，吃起來除了補水也自帶涼感，隨身攜帶直接吃也很方便，「夏天如果食慾不振，就靠青瓜來補」。

3. 生菜

含水量為95%，面對夏日酷暑，超適合來盤水果生菜沙律，不只清爽涼口，還能補足膳食纖維和維他命C，是很棒的營養來源。

4. 絲瓜

含水94.6%，絲瓜多數炒起來都水水的，就是因為絲瓜自帶豐富水分，每100g的絲瓜，含水量高達94.6g。高豐富水分除了能助解熱、防中暑，絲瓜還可以補充膳食纖維，是防暑解熱的好食材。

5. 番茄

含水量為94.5%，夏天來一顆可以退火解暑，隨身帶着也能輕鬆補足蔬菜量，且番茄富含的茄紅素完全不怕加熱，烹調加工過後更容易釋放出營養素，反而更容易吸收。

6. 苦瓜

含水量為94.3%，不但能清胃解毒，還可助健胃、代謝，另外苦瓜也含有豐富維他命C，每100g就含有53mg，提升身體免疫力。

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7. 海帶

含水量為93.8%，有着豐富營養素，尤其含鉀量豐富，除了可以幫助降血壓，還能除積熱。

8. 青椒

含水量為92.2%，有清心解熱的功能。除此之外，青椒纖維高，可以幫助排便、促進體內代謝。

9. 西瓜

含水量90.8%，雖然西瓜不是含水量最高的食物，但因為可直接食用，就會有透心涼的感覺。補水之餘，也讓身體自帶涼感、幫助消暑。

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「瓜類都是屬於比較補水的食材，因此很適合在夏天做食用。」台灣營養師高敏敏提醒，若受不了酷熱的太陽，就趕緊補充消暑解熱的食物，小心不要熱到脱水。

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