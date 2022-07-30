食物安全｜逾6成蔬菜樣本驗出除害劑　灣仔街市羽衣甘藍超標6.8倍

香港有機資源中心日前公布本地蔬菜發現除害劑調查結果，在62個全港隨機採集的樣本中，逾60%驗出受香港管制的除害劑，以羽衣甘藍的除害劑超標情況最嚴重，最高超出上限6.8倍。



62菜樣本全部不含重金屬 38個含除害劑5個超標

中心自去年底在本港165個濕街市、街舖及有機農墟等共666個菜檔隨機採集62個蔬菜樣本，產地來源包括本地、內地、外國當地的認證有機菜、常規菜（羽衣甘藍、菜心等）和自稱有機菜。中心檢測結果顯示62個樣本全部不含重金屬污染，有38個驗出含本港受管制的除害劑，佔比61.3%；另外，有26個自稱本地有機蔬菜的樣本中，有17個即65.4%驗出除害劑殘餘，其中5個樣本超出香港標準，包括4個羽衣甘藍樣本，分別購於灣仔街市、土瓜灣街市、沙田碩門（石門）街市及將軍澳某超級市場，而在灣仔街市購買的羽衣甘藍，除害劑「啶蟲脒」（Acetamiprid）殘餘超過香港標準6.8倍，餘下1款超標樣本為本地自稱有機菜心購於樂富街市，「啶蟲脒」超標0.5倍。

香港有機資源中心公布，26個自稱本地有機蔬菜的樣本中，有4個羽衣甘藍樣本驗出除害劑超標。（iStock）

殺蟲劑啶蟲脒刺激皮膚 嚴重可致缺氧抽搐

啶蟲脒是一種屬低毒性的殺蟲劑，對人體的皮膚有明顯刺激，誤食大量會引起噁心、肌肉無力、心跳加劇、缺氧及抽搐等症狀。根據世界衞生組織標準，每公斤人體重量每天可允許攝入0.07毫克啶蟲脒。以是次調查中超標最嚴重的羽衣甘藍樣本（9.39毫克/公斤）計算，一名成人若進食521.8克（約0.5公斤）、小童每日進食約111.8克（約0.1公斤）便超出標準攝取量。

按圖了解5款蔬菜樣本除害劑超標︰

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水耕菜不等於沒用農藥 購買前三思

近年標榜無土種植，不含農藥可即食的水耕菜，中心收集的7個本地及內地水耕樣本中，發現5個含除害劑，有2個超出香港標準；若以歐盟標準計算，則有5個超標。香港有機資源中心總監黃煥忠指，水耕菜比有機菜售價更貴，但如驗出除害劑，卻要付出較貴價錢來購買，質疑此舉是否值得。他續指，部分水耕菜標榜不含化學農藥，無須清洗即可食用，但要留意這未必適用於所有水耕菜。「水耕」僅是種植方法，並不代表不使用農藥，市民不應見到水耕菜就自動聯想成健康食品。

中心收集的7個本地及內地水耕樣本中，發現5個含除害劑，有2個超出香港標準。（資料圖片）

羽衣甘藍易生害蟲 夏季多用農藥

另一方面，羽衣甘藍作為主要沙律菜，卻發現除害劑殘餘問題嚴重，黃煥忠解釋，羽衣甘藍與芥蘭類似屬十字花科，比較適宜在低溫環境下栽培，當天氣炎熱時便容易滋生害蟲。不少農友在夏季種植期間均使用農藥，但若種植環境保持無菌，就不會出現蟲害。中心建議特區政府應加強食物的安全抽查，保障食物安全。

徹底沖洗方法 減除害劑殘餘

按食物安全中心指引，市民可用流動的清水徹底沖洗蔬菜及水果，若用清水浸泡蔬菜1小時，須再用清水沖洗，或用滾水焯蔬菜1分鐘，並倒去焯過蔬菜的水，以減少攝入水溶性除害劑殘餘。市民亦可視乎情況去掉蔬菜的外葉或削去蔬菜及水果的外皮，以進一步減少攝入除害劑。

市民可用流動的清水徹底沖洗蔬菜及水果，或用滾水焯蔬菜1分鐘，並倒去焯過蔬菜的水，以減少攝入水溶性除害劑殘餘。（iStock）

參考資料︰香港有機資源中心/香港食安中心