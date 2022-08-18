銀髮飲食｜青瓜竟是維他命C殺手？不宜未煮生吃　除非用這2種食法

今天吃過生菜沙律或是蔬果棒了嗎？



最受歡迎的生菜品項莫過於清脆的青瓜，一口咬下脆甜又多汁，再搭上番茄、芹菜棒、粟米筍等食材一起下肚，感覺既清爽又營養無負擔。不過，你可能沒有想過，因為少了一個步驟，這些天然食材的維他命Ｃ，反而流失了。

青瓜不宜生吃，否則會破壞營養？（按圖了解！）

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生吃青瓜 蔬果維他命C全跑光光

青瓜被當成是減重最優質的食材之一，不但滿滿水分，更富含植化素 –– 這是一種被稱為「植物免疫系統」的營養素，除了維持植物的生命力外，也肩負着植物生殖及自我保護的作用。不同的植化素對人體有不同的功效，青瓜富含其中一種葫蘆素，據稱可以促進肝臟代謝。但同時青瓜也含有一種維他命C分解酶－壞血酸氧化酶，它會破壞維他命C，在與其他蔬果共食時，容易破壞其他蔬果所含的維他命C，因此青瓜其實並不宜生吃。

來自台灣的營養師陳素琳表示，雖然生吃青瓜的確會減低食材內維他命C被人體吸收，但有兩個方法就可以輕鬆破解。

1. 將青瓜用水燙過冰鎮再吃。燙過的青瓜其分解酶就失去活力，無法分解維他命C。



2. 吃青瓜搭配其他食材時，加點醋。醋可以抑制酵素活性。



除此之外，如果還是習慣生吃青瓜，除了要徹底洗淨表皮之外，也可以單獨吃完青瓜後，間隔1小時左右再吃其他蔬果，也可以有效降低青瓜破壞其他蔬果維他命C的壞處。

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青瓜配花生一起吃 容易拉肚子？

營養師陳素琳表示，青瓜本身含水量高，更飽藏充足的水溶性纖維，但屬性寒涼，如果又配上潤便滑腸的花生，對於容易腹瀉體質的民眾而言，會拉肚子的機率「的確是比較高」。

挑選青瓜 刺多還是平滑比較好? 破解選瓜密碼

在台北市武昌市場賣蔬果多年的攤商楊維宗表示，最簡單的判準，就是青瓜摸起來越硬就越新鮮，偏軟就不要挑。除此之外，

1. 表皮突起的尖刺，若刺感明顯且留有果粉者較新鮮，也較少農藥。



2. 表皮偏光滑，可能噴灑農藥次數較多，盡量避免購買。



3. 如選購包裝青瓜無法直接觸摸，食用前務必以流動水沖洗表皮，並以軟毛牙刷刷洗表面，可有效去除農藥殘留。



4. 選蒂頭還在、深綠色、頭尾全身粗細一致，長度適中的青瓜。



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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