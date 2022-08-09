酸薑食譜｜糖醋子薑酸甜開胃爽脆肉嫩　冷藏保存2周加1材料添風味

夏天，雪櫃真的要準備一瓶糖醋子薑（又稱嫩薑）！冰涼的吃，酸甜開胃。



台灣網友邱惠鶯在Facebook廚藝公社發文，分享糖醋子薑的做法。

糖醋子薑食譜（按圖）

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做法：

1. 子薑數支洗淨，擦乾切薄片（看各人喜好整支條狀醃也可以）

2. 2個免洗湯匙量的砂糖、2個布甸湯匙量的鹽，抓醃約1小時後倒出澀水

3. 因為鹽的量不多，所以薑片不太鹹，就沒有用食用水洗過。再用乾淨的雙手擠（擰）乾薑片備用。

子薑、粉薑、老薑及薑母之別，以下有更詳細的解說︰

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4. 取一個調理盆放入2湯匙工研醋，2湯匙砂糖，攪拌一下到砂糖溶解，試吃一下味道，要酸要甜可以自己依個人喜好做增減。

5. 糖醋汁調整好後，將薑片放入攪拌抓一下，然後找一個乾淨的加蓋玻璃瓶，將糖醋子薑放入，也可3-4顆話梅（酸梅）增加風味，冷藏一天以上入味就可以吃了。

冷藏保存半個月沒問題，配粥、配壽司都很對味，讓你一片接一片吃很合胃口～

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】