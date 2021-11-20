健康飲食｜6種天然食物防心血管疾病　常吃薑黃有助降凝血風險

通常醫生都會開立血液稀釋藥物，給有心律不整、心血管疾病、心臟病，或是有心臟病發作、中風經驗的病患。根據Healthline報導指出，許多維他命、食物、草藥和香料，其實都可作為天然的血液稀釋劑，這些天然替代品可用於降低凝血風險，或是和處方藥一起使用。



然而，必須特別注意某些草藥和補充劑會干擾處方的抗凝血劑，例如口服抗凝血藥華法林（Coumadin），因此在攝取前可以先詢問醫師的意見。 以下為Healthline報導顯示，能夠降低心血管疾病的6種食物：

6種天然食物防心血管疾病（按圖看清👇👇👇）

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1. 薑黃：這種金色、芳香氣味的香料，含有活性成分薑黃素，具有抗炎和稀釋血液的特性。2012年發表的1項研究表示，每天服用1劑薑黃香料，可能有助於人們保持血液的抗凝血狀態。

2. 薑：這種抗發炎的香料可以防止血液凝固，它含有水楊酸鹽，是阿司匹靈的活性成分，也是1種有效的血液稀釋劑。

3. 辣椒粉：辣椒的水楊酸鹽含量很高，可以作為強大的血液稀釋劑，也被證明可以降低血壓和減輕疼痛。

4. 維他命E：根據WebMD報導，Harvard醫學院醫學教授Robert J. Glynn表示，維他命E有預防高危險患者出現潛在致命血液凝塊的功效，這些患者沒有服用華法林等處方血液稀釋劑，雖然華法林非常有效，但它有很多副作用，必須在服用時密切監測。

另外，美國國立衛生研究院膳食補充劑辦公室建議，服用血液稀釋藥物的人應避免服用大劑量的維他命E；然而根據《今日醫學新聞》報導，從食物中獲取維他命E，可能比從補充劑中獲取更加安全，含有維他命E的食物包括：杏仁、紅花油、葵花籽油、葵花籽、小麥胚芽油以及全穀類食物。

5. 大蒜：服用大蒜，例如陳年大蒜萃取物，有助於減少血栓形成。加州大學洛杉磯分校心臟病專家Matthew Budoff博士表示，服用大蒜萃取物補充劑還可以逆轉動脈斑塊的形成，進而降低心臟病發作和中風的風險。德國科學家撰寫的研究論文也指出，大蒜萃取物可以透過保持動脈的柔韌性，以及提高一氧化氮的可用性來預防動脈硬化，進而放鬆血管，並減少罹患失智症和阿茲海默症的風險。

6. 肉桂：這種廣受歡迎的香料含有香豆素，是一種強效的血液稀釋劑。根據《今日醫學新聞》報導顯示，華法林是最常用的血液稀釋藥物，來自於香豆素，然而長期服用富含香豆素的肉桂會導致肝損傷，務必少量服用。

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資料來源：Boost Heart Health With These 6 Natural Blood Thinners

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】