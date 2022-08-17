煎蛋｜芝士裙子漢堡紅到香港！芝士裙子煎蛋更鹹香酥脆不燒焦3招

煎蛋（太陽蛋）不就是燒熱油鍋，將雞蛋煎至蛋白凝固便完成，還可變得出什麼樣子？煎蛋，原來也可以與芝士混合，讓煎蛋穿上一條金黃色的裙子，與蛋白蛋黃一同進食，鹹香酥脆，口感多樣，不用調味已滋味滿分！

攝影：余曉彤



芝士裙邊是什麼？起源漢堡包？

芝士煎蛋，即脆邊太陽蛋與芝士融合的食物。芝士裙邊是來自一間在美國加州叫Squeeze Inn漢堡包店的一個招牌菜式Cheese Skirt Burger，全因牛肉漢堡的外圍就像穿了一條裙子。這條金黃色芝士裙子邊位脆口、中間帶有少少煙韌、味道鹹香濃郁，對比拉絲的口感，芝士脆片又是另一番風味。

在中環的一間美式餐廳「The Diner」亦可品嚐芝士裙子漢堡（cheese skirt burger）。（IG@thedinerhongkong）

芝士裙子漢堡（cheese skirt burger）早就在美國加州城市Sacramento被譽為「Best burger in town」，曾經受到不少網民熱議關於其食法。在中環的一間美式餐廳「The Diner」亦可品嚐這個別具特色的漢堡。

李司棋也潮跟 煎出成功裙子

早前李司棋亦在Instagram示範Cheese Skirt Burger分享自己心得，指出自己嘗試2次後才成功煎出99分靚的芝士裙子。筆者某日看到李司棋的示範後，忽發奇想，嘗試在煎蛋旁加入這條芝士裙，脆邊蛋白與脆口芝士可謂雙重滋味，與蛋黃合併又是別的感覺，而且煎的過程並不困難，有如煎脆邊太陽蛋般。

早前李司棋亦在Instagram示範Cheese Skirt Burger分享心得。（IG@leeszekee）

芝士裙邊不敗3貼士 掌握火候防燒焦

筆者嘗試過後，認為煎出芝士裙子並不困難，鑊蓋都不用蓋上，最重要的是控制火候。首先灑上芝士前必須轉小火，待鍋內的溫度稍稍下降，不然容易燒焦。芝士下鍋後一定要觀察其融化程度，如鍋的傳熱效能高，建議先熄火利用餘溫將芝士煎至脆身，謹記是將先融化而非煎至焦燶。最後，等待芝士稍稍攤凍成形才剷起，切忌心急。

芝士煎蛋，即脆邊太陽蛋與芝士融合的食物。

請按圖看芝士裙邊煎蛋步驟：

+ 2

芝士裙子不敗貼士：

1. 灑上芝士前必須轉小火。

2. 如鍋的傳熱效能高，建議先熄火，利用餘溫將芝士煎至脆身。

3. 待芝士稍稍攤凍成形才剷起。

