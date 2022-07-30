入廚貼士｜煮麵打蛋常黐底？網民2貼士睇準放蛋時機1個動作防黏鍋
撰文：余曉彤
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煮公仔麵時加蛋後，部分蛋液經常黏在鍋底，或者在煮麵過程水煮蛋變成蛋花？只要把握下蛋好時機及利用工具，蛋液不黏在鍋底又不會成蛋花公仔麵。
攝影：余曉彤
公仔麵，你最愛配什麼餸？雞蛋或會是雪櫃中常備的食材，公仔麵加隻蛋更是最常見的配搭，最方便就是將雞蛋放入滾水中煮成半熟的狀態。據台灣媒體報道，網民在PTT詢問：「常常煮泡麵，放麵體後就打蛋下去，最後鍋底都會黏一層蛋白，還要拿鋼刷去刷才刷得掉，有沒有什麼小技巧可以不沾鍋底？」以筆者的個人經驗為例，亦曾遇過台灣網民的情況，稍一不慎更成了蛋花湯。由於不會把整碗湯喝掉，因此總有浪費了的感覺。
煮麵下蛋時間是關鍵 2樣小工具製漩渦防黏鍋
貼文樓主提出疑問後，網民紛紛分享自己的秘技，首先需要注意下蛋的位置，若在正中心或者離水面太高下蛋便會很快沉底；利用麵餅或蔬菜先墊底，再下雞蛋亦可。除此之外網民提及下蛋時間也是重要的因素，因雞蛋是易熟又「易爛」的食材，倘若是製作半熟蛋更需要留意水溫。大部分網民認為最佳下蛋時間是放完麵餅後等水滾再打蛋下去。鍋中有麵餅墊底同時水溫再次上升，令雞蛋更快熟透。
請按圖看煮麵打蛋不黏鍋底2貼士：
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煮麵打蛋不黏鍋底2貼士
1. 待水再次滾起時將蛋放進鍋。
2. 蛋打進去後用筷子慢慢攪拌成漩渦，當蛋白慢慢凝固就不會沾鍋。
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