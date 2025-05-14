香蕉冷知識｜香蕉加催熟劑「頭尾綠」易致癌不宜吃？行內人揭真相

香蕉營養豐富，但若是頭尾呈現綠色的香蕉，吃了會致癌？台灣食藥署引述網路流傳︰「當香蕉頭尾呈現綠色，中間部位是黃色，則是頭尾均有塗上催熟劑，這種催熟劑會導致癌症。」這是真的嗎？



聽說頭尾呈現綠色的香蕉，吃了會致癌，這是真的嗎？（Unsplash）

香蕉兩頭綠 吃了會生癌？

香蕉熟成後會變黃色，未完全熟透的香蕉尾部會呈青綠色，就像很多蔬果一樣，不過，為什麼市售的香蕉有些會頭尾都綠？兩頭綠的香蕉又如何解釋？

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按圖了解台灣食藥署解釋︰

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香蕉兩頭綠原因

食藥署澄清，香蕉若在樹上自然成熟，經常會無法轉色一致，兩端及中間部位的成熟程度不一樣，導致口感及品質不佳。故此，台灣目前市售的香蕉會先在綠熟期時採收，然後再以低溫催熟促使後熟，令整條香蕉的成熟程度一致品質更佳。催熟香蕉並不會使用催熟劑，「兩頭綠」只是因為果皮轉色級數達至7成熟左右（Green tip），並無致癌風險。

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「兩頭綠」只是因為樹上熟的香蕉，果皮轉色級數達7成熟左右，並無致癌風險。（Unsplash）

低溫冷藏一周 天然乙烯催熟香蕉

據台灣農委會指出，香蕉是後熟型果實，青蕉被採收後會放到14-20℃冷藏庫約5至7日，第一天利用酒精或電石激發青蕉產生微量的乙烯，促使青蕉果皮逐漸退綠轉黃。乙烯（Ethylene）是蔬果的天然催熟劑，不會危害人體，當香蕉成熟後，乙烯會自然消散，不會留在香蕉內。

參考資料︰台灣食藥署 / 台灣農委會

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