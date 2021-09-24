水果冷知識｜催熟香蕉只需敷一種液體Mask？由生變熟最快一天食得

香蕉不同階段的熟度，反映在外皮的顏色上。青、黃、梅花點香蕉有不同的營養價值及進食好處。坊間亦有不同方法，延緩香蕉變黑，拖慢成熟。如果想催熟香蕉，又有哪些方法可以辦到？



想催熟香蕉可參考塗酒精方法。（Jeff Siepmjan/Unsplash）

催熟香蕉用酒精 最快一天可吃

大家或者聽過蘋果，可以成為催化劑，將未熟又硬挺的水果與蘋果放在一起，能夠加速催熟未成熟的水果。原因是蘋果會釋放乙烯氣體，尤其是將兩者放在密封範圍內，乙烯濃度增加，加速未熟的水果熟成。其實香蕉本身也會釋放乙烯氣體，因此摘下來的香蕉會自我成熟，由青色變至有梅花點。

然而，有時買了很青的香蕉，想盡快在一兩天內吃，除了跟蘋果放在一起，也可試試以下網民介紹的方法。用酒精濃度較高的酒，例如白酒或米酒塗在全隻香蕉上，然後用浸了酒精的廚房紙包裹香蕉，酒精讓香蕉釋放更多乙烯加速香蕉成熟。

酒精催熟香蕉步驟按下圖👇

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塗了酒精的香蕉並沒有異味，酒精亦會隨時間久了而揮發。對於很生、很青的香蕉需要將塗酒、裹蕉整套動作重複做一、兩次。過了24小時後，比較完全沒有塗酒精的香蕉，「加工」過的更成熟，更快現斑點，味道當然也較甜。有耐性等的朋友，就任由香蕉漸漸自我成熟吧，或者做人人皆知的事，購買更成熟的香蕉，那就不用多此一舉。

不同顏色的香蕉，功效也不同。（地捫鮮果 Facebook）

香蕉青黃斑點各有功效

常見的香蕉品牌「地捫」曾解構香蕉在不同的成熟階段及不同顏色時會有哪些營養分別。

青皮蕉：穩定血糖

青皮香蕉（青 / 半青半黃），升糖指數約30︰含「難消化性麥芽糊精」，這類似膳食纖維，有助穩定血糖，兼且不易被小腸吸收，可被腸道細菌發酵，達至改善腸道健康。青皮香蕉的抗性澱粉也較多，升糖指數較低，較適合想減肥者食用。

黃皮蕉：消除疲勞

黃皮香蕉（3/4至全黃色），升糖指數約42至45：味道濃，口感軟，含維他命B2、B6及C，能美容活膚。當中所含的鉀、鎂，助消除疲勞，減少運動時抽筋的機會。

斑點蕉：有助抗癌

斑點香蕉（帶啡點），升糖指數約50至52：俗稱梅花點蕉，蕉味十分濃，口感軟滑，含大量多酚及有助抗癌的細胞「TNF」，香蕉表皮斑點愈多，免疫活性就愈多。梅花點蕉更助延緩肌膚及細胞老化，當中的磷脂質，能幫助消化。

文章延伸︰香蕉營養｜降血壓防抽筋減中風機會 有1種人食半條香蕉都太多？

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