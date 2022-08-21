飲食熱話｜分享即食麵加罐頭吃法 成品照曝光笑翻網友指變零食慾
撰文：聯合新聞網
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為求方便，不少人趕時間時都會選擇吃即食麵，也有人會在即食麵內加料，如雞蛋、罐頭、青菜、肉等，可讓口感更為豐富。
有網友分享「即食麵加罐頭」的吃法，想不到成品卻讓人食慾全無，其他人直呼是「高賽（狗屎）口味」。
按圖看清成品照，一眾網友反應！
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一名網友在Facebook社團爆廢公社發文分享他的餐點，只見他在即食麵內加入了6條罐頭脆瓜，但由於形狀與顏色影響，導致脆瓜看起來有點類似「狗大便」，讓他直呼「泡麵加罐頭，食慾瞬間消失」。
其他網友紛紛笑翻留言「狗屎泡麵」、「高賽口味嗎」、「高賽麵 」、「我看完反而餓了，想吃泡麵」、「我家小黑早上拉的就是這個形狀」、「嫩條瓜，好吃啊」、「這根本就是米田共」、「加錯罐頭了，我都加一顆蛋，跟豬肉罐頭，再加大量蔥花超讚」。
按圖睇18款被驗出致癌物「環氧乙烷」的即食麵︰
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還有不少網友認為泡麵加脆瓜會太鹹，留言「感覺好鹹」、「你也吃太重鹹了唄，那麼多條」、「台灣洗腎世界第一不是沒原因的」、「不會太鹹嗎.」，不過也有網友力挺留言「至少是濕濕的，乾掉配乾麵更乾，有點水分正好」。
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