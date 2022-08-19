入廚貼士｜煮麵水別倒掉！勾芡煮湯內行人1招神用途比洗潔精更好

煮麵留下的一鍋開水，你都怎麼處理呢？



日前一名網友表示，每此煮完麵都剩下一大鍋水，倒掉時總覺得十分浪費，但又不知道要怎麼運用，非常苦惱，而內行人則透露，其實還有1個妙用！

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勾芡煮濃做意粉 煮麵水用途多

一名網友於PTT發文表示，自己煮白麵或意大利麵的時候，通常都得先裝一鍋水把麵煮熟，煮完麵把水倒掉，再另外煮湯或醬料，最後才把麵加進醬料中，以免影響整體味道，「但是每次倒掉的時候，總是會忍不住有點心痛，就覺得很浪費」，好奇有沒有辦法可以讓這鍋湯有別的用途？

貼文一出，許多熱心網友紛紛留言建議，「煮成紫菜蛋花湯」、「意大利麵就會拿來做醬汁」、「要勾芡的湯就省一道手續」、「可以加料、加奶油（又稱忌廉）做成濃湯料理」、「某些口味的意大利麵可以一鍋煮」。

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去油膩一流 好過洗潔精！

而內行人則表示，煮完麵的澱粉水其實是清油垢的最佳選項，「溫熱的麵粉水拿來洗油膩碗盤超好用！比洗碗精去油」、「溫熱澱粉水拿來沖待洗的碗盤，去油膩也好用 」、「洗碗洗鍋子＋1，可以洗好幾餐的碗」、「煮麵水拿來洗碗很讚」、「都拿來洗碗，不要澆花，太鹹花會死」、「使用完的鍋子，我會直接倒燙過麵條或蔬菜的水，泡一下等到要洗就很容易洗乾淨」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煮完麵的水千萬別整鍋倒掉！內行人曝1招神用途，多數人都不知道】