意粉食譜｜免焗千層麵+冬蔭雞螺絲粉+南瓜長通粉+蘑菇素丸米形粉

免焗食譜、簡單意粉食譜4道，快速上餐桌，賣相頗精緻，主要能飽肚，甚至可帶飯，翌日翻熱更入味。



單柄煲免焗千層麵

單柄煲免焗千層麵

方便、簡易及高效的星級菜，只要用一個單柄煲或一個深淺適中的鍋便輕鬆做到鍋烤千層麵（Skillet Lasagna），全個烹調過程只是30分鐘。3個入廚心得易成功︰1.記得用慢或中慢火煮熟千層麵，若火力太大，麵不熟之餘亦易烘焦，請按家用爐頭調整火力。2.麵條不用預先烚熟，3.但必須拌勻醬汁，利用汁的水分煮熟麵條。雖沒有傳統千層麵般層次分明，當千層麵放涼後，能逐份切出，也可翻熱享用，滋味上佳。

全文︰【意粉食譜】單柄煲免焗千層麵 免烚麵一鍋煮30分鐘完美速掂

免焗千層麵食譜

冬蔭功素雞螺絲粉

冬蔭功素雞螺絲粉

冬蔭功湯讓人最易聯想起泰國菜，用冬蔭功湯料包煮意粉，加彈牙的素雞肉、鮮味的秀珍菇、鮮豔的車厘茄及泰式辣椒醬，這道糅合西泰的菜式，叫人齒頰留香。煮冬蔭功湯起碼用細火煮25分鐘，香料出味的程度才滿意。留低一些香茅及檸檬葉續用以取香味，到上碟時才取走，然後倒入螺絲粉，先開大火煮滾冬蔭功湯，之後改細火煮約12分鐘或至螺絲粉透心。將已煎好的素雞、炒好的秀珍菇回鑊，加入車厘茄炒勻，最後擠青檸汁拌勻後起菜。

全文︰素食譜｜冬蔭功素雞螺絲粉開胃惹味 爽彈3貼士菇菌如何防標水？

冬蔭功素雞螺絲粉食譜

南瓜汁長通粉

南瓜汁長通粉

日本栗子南瓜綿密的口感，軟滑順喉。南瓜汁長通粉，精華在極香濃的南瓜汁，香味大大提升的小秘訣，可加少少豆蔻粉（nutmeg、肉豆蔻），它是西餐常用香料，歐洲菜廚師的必備。南瓜汁以腰果取締忌廉，一來腰果有較多的單元不飽和脂肪，二來腰果打成醬後又香又滑，有淡淡吃「金沙汁」（牛油鹹蛋黃汁）的既視感。

全文︰【南瓜食譜】南瓜汁長通粉素食可吃 特濃醬汁似「金沙」香味誘人

南瓜汁長通粉食譜

蘑菇汁素肉丸米形意粉

米形意粉（Orzo），又稱米形粉、米仔麵、米仔意粉，外型酷似意大利飯，屬於短意粉類，非常吸水，相比煮Risotto要快很多。Orzo至少有三種煮法︰1.一次過加水，當成西班牙飯燉煮。2.分數次加水，當成意大利飯烹調。3.在沸水中煮，當成字母意粉煮熟。

蘑菇汁素肉丸米形意粉

蘑菇汁素肉丸米形意粉，採用第一個方法來烹調，先將Orzo用油炒香，發揮小麥的香氣。然後一次過注水、湯或醬汁，加蓋燉煮約12分鐘，當Orzo吸收水分後會膨脹，並漸漸熟透，用細火燉煮的時間愈久，Orzo的質地愈軟。見Orzo吸飽水後，打開鍋蓋，取些許試味，達至意粉的最佳熟度al dente，爽口彈牙有嚼勁就剛好。

全文︰意粉食譜｜蘑菇汁素肉丸米形意粉 簡易版Risotto米仔意粉3大煮法