芝麻醬拌麵食譜｜10分鐘開胃菜 加1種食材提升口感如卡邦尼意粉?
撰文：Goody25
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每次肚子餓又不想吃泡麵？
那一定要在家試試看這個用Kewpie芝麻醬做的簡單拌麵！ 保證餓不死又美味！
Kewpie芝麻醬拌麵食譜（按圖看清👇👇👇）
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「Kewpie芝麻醬拌麵」所需食材：
- 全蛋麵/唯一麵：1人份
- 雞蛋
- 自己喜歡吃的配菜（自己煮的麵就是可以隨意加料！）
- Kewpie芝麻醬：2湯匙tbsp（喜歡芝麻香的朋友可以加多一點）
- 醬油：1茶匙tsp（可以根據自己的口味做調整）
- 少許黑胡椒調味
- 少許辣椒粉chili flakes（加入辣椒粉的芝麻醬會讓拌麵的味道更香更豐富）
「Kewpie芝麻醬拌麵」做法：
1. 水煮開後，把麵、雞蛋（記得洗乾淨）和需要煮熟的配菜一次加入鍋裏煮。 這次小編就加了平時很愛吃的冷凍日式水餃。
2. 在等待麵煮開的當兒，趁機把所有的醬料放入盤中攪拌均勻。
3. 等麵煮熟後，就把麵和醬料拌在一起撈勻。之後再把所有的配菜都擺在一起就大功告成啦~
（小貼士：有加蛋的朋友可以試試半熟蛋哦，因為半生不熟的蛋黃會把整個拌麵的口感提升一個高度！麵吃起來很creamy就好像在吃carbonara的感覺。有條件的朋友還可以撒點蔥花做點綴，好吃又好看。）
原來芝麻醬不只是可以用來拌沙律，拿來拌麵也同樣好吃。 大家有空也可以在家用10分鐘來做這個拌麵呀~
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