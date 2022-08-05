芝麻醬拌麵食譜｜10分鐘開胃菜　加1種食材提升口感如卡邦尼意粉?

每次肚子餓又不想吃泡麵？



那一定要在家試試看這個用Kewpie芝麻醬做的簡單拌麵！ 保證餓不死又美味！

Kewpie芝麻醬拌麵食譜（按圖看清👇👇👇）

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「Kewpie芝麻醬拌麵」所需食材：

- 全蛋麵/唯一麵：1人份

- 雞蛋

- 自己喜歡吃的配菜（自己煮的麵就是可以隨意加料！）

- Kewpie芝麻醬：2湯匙tbsp（喜歡芝麻香的朋友可以加多一點）

- 醬油：1茶匙tsp（可以根據自己的口味做調整）

- 少許黑胡椒調味

- 少許辣椒粉chili flakes（加入辣椒粉的芝麻醬會讓拌麵的味道更香更豐富）



「Kewpie芝麻醬拌麵」做法：

1. 水煮開後，把麵、雞蛋（記得洗乾淨）和需要煮熟的配菜一次加入鍋裏煮。 這次小編就加了平時很愛吃的冷凍日式水餃。

2. 在等待麵煮開的當兒，趁機把所有的醬料放入盤中攪拌均勻。

3. 等麵煮熟後，就把麵和醬料拌在一起撈勻。之後再把所有的配菜都擺在一起就大功告成啦~

（小貼士：有加蛋的朋友可以試試半熟蛋哦，因為半生不熟的蛋黃會把整個拌麵的口感提升一個高度！麵吃起來很creamy就好像在吃carbonara的感覺。有條件的朋友還可以撒點蔥花做點綴，好吃又好看。）

原來芝麻醬不只是可以用來拌沙律，拿來拌麵也同樣好吃。 大家有空也可以在家用10分鐘來做這個拌麵呀~

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