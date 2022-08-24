失智症｜飲水改善認知障礙防失智　缺水5警號活腦排廢點補水最好?

飲水是日常普通的事，卻有舉足輕重的位置。人體健康與喝水息息相關，脫水嚴重可致失智，記憶力及認知能力變差。



改善失智增強認知 多喝水1-2日見好轉

失智症（俗稱老人癡呆），某些高齡病者不只記憶力變差，連認知能力也有問題。日本醫科大學復健科教授竹内孝仁認為，失智症不僅是病名，也是用來稱呼人的狀態，因為腦細胞受損、大腦運作能力轉差，繼而引起記憶及判斷能力出現問題等。改善失智症，不能只著眼於記憶力，也要改善認知能力。

日本竹内孝仁教授認為長者攝取充足水分，有高達70%的年長失智症患者，情況獲得改善，甚至有可能消失。（Unsplash）

喝水對改善失智重要性︰

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平日能從生活習慣入手，最簡單是多喝水。竹内教授認為攝取充足水分，有高達70%的年長失智症患者，情況獲得改善，甚至有可能消失。不少失智患者有遊蕩、夜間譫妄（急性的認知功能轉變，突然胡言亂語、大叫、說話文不對題、出現幻覺或錯覺、無法辨別晝夜、不知身在何處、不認得親友，到了夜晚會更加嚴重，因此又稱為日落症候群或黃昏症候群），當透過改善脫水問題後大約1-2日，症狀見好轉，水分對改善失智十分重要。

長者缺水警號 身體有何反應？

那怕體內的水分僅減少1-2％，意識已經受到影響，可能感到疲勞、煩躁、頭昏腦脹等。以65歲體重50公斤的人為例，當體內約減少250-500毫升水，只是一至兩杯分量，意識就可能受影響，嚴重更可致命。

按圖了解長者缺水5種不同程度對身體有什麼影響：

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醫生建議每日喝水量 如何補水活腦排廢

因此，每日要喝足夠水分，最好能喝滿1500毫升，夏天經常流汗更要多喝水至2000毫升，以少量多次的原則喝滿即可，次數幾多並無特別規限。切忌怕尿頻而減少喝水，由於長者的腎功能下降，令代謝及排泄能力轉弱，故此更要補充水分來增加尿量，助排走廢物。

谷口英喜醫學博士補充，人腦約90％以上為水分，當身體脫水也減少大腦的水分，令腦部活躍程度降低；缺水會讓認知能力惡化。

參考資料︰早安健康/康健