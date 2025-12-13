飲水｜研究：飲水1原因減焦慮不安情緒　日飲多少杯減抑鬱症風險?

飲水紓緩情緒｜當感到莫名的焦慮、恐慌及緊張，別忘記給自己一杯水來緩和不安的情緒，每日也至少喝到5杯水，快樂感會徐徐提升。



癌症、心臟病等受都市人關心，但精神及心理健康也應受到重視，受情緒病困擾，程度或輕或重，失眠、早醒、心悸、憂鬱等，為怕被人指指點點，或是想逃避現實，寧信自己「無事」，不少人會把情緒壓抑。

有研究表明水可以在預防和控制焦慮狀況方面發揮作用。

面對莫名的恐懼感，有時想擺脫卻感無力，生活的動力減了，不妨先冷靜自己，給自己擁抱及安慰，然後喝一杯水，暖水更好。

飲水紓緩情緒｜大腦75％是水 缺水影響血清素

據外媒網站《The Conversation》報導，營養精神病學正在不斷發展，並專注於食物和飲料對我們心理健康的影響。儘管水分佔人體60-80%，大腦更是有75％是水，但它卻常被忽視，有研究表明水可以在預防和控制焦慮狀況方面發揮作用，諸如憤怒、敵意、困惑、緊張、疲勞等情緒會隨著脫水而增加。原因可能是脫水會影響大腦製造能量，進而導致大腦變慢，甚至無法正常運轉。飲水分量｜茶咖啡可以當水飲？多食就要多飲？營養師教飲水有數計

脫水會干擾能夠調節情緒的血清素量，可能導致被稱為「壓力激素」的皮質醇增加，而皮質醇與多種精神障礙有關。

研究人員還發現，通常喝大量水的人在飲水量下降時會開始感到不太平靜及緊張。當受試者增加喝水量時，他們感到被鎮靜及產生積極的情緒。

脫水亦會干擾能夠調節情緒的血清素量，可能導致被稱為「壓力激素」的皮質醇增加。

飲水紓緩情緒｜每天飲水5杯或以上 減抑鬱／焦慮症風險

研究同時發現，每天喝五杯或更多水的人患抑鬱症和焦慮症的風險較低。相比之下，每日喝少於兩杯水，患情緒問題的風險會增加一倍，而含電解質的水，例如運動飲品，比白開水更能預防焦慮。

不過，影響焦慮的因素有很多，在經歷嚴重焦慮的人，僅僅是多喝水，不太可能有明顯改善，這時應尋求更專業的協助，渡過難關。

參考資料︰The Conversation