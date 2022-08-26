皮蛋豆腐食譜｜高蛋白礦物質豐富簡易家常菜　為什麼叫松花皮蛋？

「松花皮蛋」是湖南益陽的有名土產。它是用水、石灰、黏土、食鹽、稻殼等混合物，包住鴨蛋（或雞蛋）醃成的蛋製品。



因去殼的蛋身上有松葉狀結晶的花紋，人們稱之為松花，而原來蛋白部份結成了一層黑褐色、半透明的皮，因此把它稱作「松花皮蛋」，也叫作「皮蛋」或「變蛋」。

皮蛋豆腐食譜（按圖👇👇👇）

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食材：

豆腐，皮蛋，絞肉，蒜末，蔥花



調味料：

沙律油，醬油，糖，水，生粉水，芝麻油



做法：

熱鍋下油下蒜末，再下絞肉炒熟，放醬油，水，糖，將皮蛋切碎下鍋，豆腐也下鍋燒一下，勾芡，下點芝麻油撒上蔥花即可



皮蛋營養價值高，含有蛋白質、維他命A、B2、B3及鎂、鉀、銅等豐富礦物質。皮蛋廣泛運用在各種美味料理中，最常見的莫過於皮蛋豆腐，將嫩豆腐與皮蛋切開擺盤，淋上醬油膏，灑上柴魚片與蔥花，就是一道美味的家常菜。

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社員留言回文：「下次可以煮煮麻婆豆腐加皮蛋別有一般風味喔」、「學起來~感謝分享~」、「就沒辣的麻婆豆腐+皮蛋嗎」、「下廚試試」、「這樣看起來很下飯喔」、「好吃喔」、「光看圖片就餓了啦XDDDDDDDDD」

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