皮蛋豆腐食譜｜高蛋白礦物質豐富簡易家常菜 為什麼叫松花皮蛋？
撰文：爆料公社
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「松花皮蛋」是湖南益陽的有名土產。它是用水、石灰、黏土、食鹽、稻殼等混合物，包住鴨蛋（或雞蛋）醃成的蛋製品。
因去殼的蛋身上有松葉狀結晶的花紋，人們稱之為松花，而原來蛋白部份結成了一層黑褐色、半透明的皮，因此把它稱作「松花皮蛋」，也叫作「皮蛋」或「變蛋」。
皮蛋豆腐食譜（按圖👇👇👇）
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食材：
豆腐，皮蛋，絞肉，蒜末，蔥花
調味料：
沙律油，醬油，糖，水，生粉水，芝麻油
做法：
熱鍋下油下蒜末，再下絞肉炒熟，放醬油，水，糖，將皮蛋切碎下鍋，豆腐也下鍋燒一下，勾芡，下點芝麻油撒上蔥花即可
皮蛋營養價值高，含有蛋白質、維他命A、B2、B3及鎂、鉀、銅等豐富礦物質。皮蛋廣泛運用在各種美味料理中，最常見的莫過於皮蛋豆腐，將嫩豆腐與皮蛋切開擺盤，淋上醬油膏，灑上柴魚片與蔥花，就是一道美味的家常菜。
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社員留言回文：「下次可以煮煮麻婆豆腐加皮蛋別有一般風味喔」、「學起來~感謝分享~」、「就沒辣的麻婆豆腐+皮蛋嗎」、「下廚試試」、「這樣看起來很下飯喔」、「好吃喔」、「光看圖片就餓了啦XDDDDDDDDD」
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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】
皮蛋是用什麼材料醃製？
是用水、石灰、黏土、食鹽、稻殼等混合物，包住鴨蛋（或雞蛋）醃製而成。
為什麼叫「松花皮蛋」？
「松花皮蛋」是湖南益陽著名土產，由於去殼後蛋上有松葉狀結晶的花紋，故稱之為松花，而原來蛋白部分結成了一層黑褐色、半透明的皮，因此稱作「松花皮蛋」。