豆腐食譜｜韓式午餐肉豆腐鍋美味超簡單 自製醬料拌飯配麵一流！
撰文：Goody25
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在家懶惰不出門或是不知道要吃什麼的時候，只要煮上一包即食麵+午餐肉搭配一起吃，簡直就是一道輕鬆搞定的神仙美食！即使只有午餐肉，也能讓你吃上一碗飯，有沒有人也這樣認同？
今天小編就來分享一道超級下飯的韓式午餐肉豆腐鍋食譜，做法快速又簡單，讓你再次解鎖搭配午餐肉的神仙吃法！
韓式午餐肉豆腐鍋食譜（按圖👇👇👇）
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材料：2人份
· 豆腐400g
· 午餐肉300g
· 洋蔥半個
· 泡菜適量
· 青椒少許（可不放或換成蔥花）
提前調醬料：
· 2大勺韓式辣醬
· 2勺生抽
· 2勺辣椒粉
· 1勺蒜末
· 1勺白糖
· 半碗清水
步驟：
1. 首先，先將午餐肉分一半（一半切成片和一半壓成碎）、豆腐切片和洋蔥切絲備用。
2.在鍋裡倒入少許油，將洋蔥和泡菜倒入鍋裡炒出香氣，然後把切片的豆腐和午餐肉一片片沿著圓鍋疊，再將切碎的午餐肉均勻放在正中間。
3. 最後將提前調好的醬料倒入正中間，並且加入半碗清水（水可自行調節），再開中小火煮至沸騰即可完成！
以上這個快速又美味的一道韓式午餐肉豆腐鍋就這樣完成啦！做法是不是超級簡單呢？光看賣相就已經忍不住想嚐一口了～不管是拌飯吃還是配麵吃都超絕！而且所需的食材幾乎是每戶家裡都會有的，若你已經吃膩了外賣或是不知道該煮什麼的時候，不妨可以嘗試一下這道料理！
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