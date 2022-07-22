豆腐食譜｜韓式午餐肉豆腐鍋美味超簡單　自製醬料拌飯配麵一流！

在家懶惰不出門或是不知道要吃什麼的時候，只要煮上一包即食麵+午餐肉搭配一起吃，簡直就是一道輕鬆搞定的神仙美食！即使只有午餐肉，也能讓你吃上一碗飯，有沒有人也這樣認同？



今天小編就來分享一道超級下飯的韓式午餐肉豆腐鍋食譜，做法快速又簡單，讓你再次解鎖搭配午餐肉的神仙吃法！

韓式午餐肉豆腐鍋食譜（按圖👇👇👇）

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材料：2人份

· 豆腐400g

· 午餐肉300g

· 洋蔥半個

· 泡菜適量

· 青椒少許（可不放或換成蔥花）



提前調醬料：

· 2大勺韓式辣醬

· 2勺生抽

· 2勺辣椒粉

· 1勺蒜末

· 1勺白糖

· 半碗清水



步驟：

1. 首先，先將午餐肉分一半（一半切成片和一半壓成碎）、豆腐切片和洋蔥切絲備用。

2.在鍋裡倒入少許油，將洋蔥和泡菜倒入鍋裡炒出香氣，然後把切片的豆腐和午餐肉一片片沿著圓鍋疊，再將切碎的午餐肉均勻放在正中間。

3. 最後將提前調好的醬料倒入正中間，並且加入半碗清水（水可自行調節），再開中小火煮至沸騰即可完成！

以上這個快速又美味的一道韓式午餐肉豆腐鍋就這樣完成啦！做法是不是超級簡單呢？光看賣相就已經忍不住想嚐一口了～不管是拌飯吃還是配麵吃都超絕！而且所需的食材幾乎是每戶家裡都會有的，若你已經吃膩了外賣或是不知道該煮什麼的時候，不妨可以嘗試一下這道料理！

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