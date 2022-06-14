麻婆豆腐食譜｜簡單6步懶人料理下飯菜 豆腐粒如何避免煮碎？
撰文：爆料公社
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疫情期間，開始在家學做菜，沒想到第一次嘗試麻婆豆腐就上手！只能說麻婆豆腐真的是下飯神器啊啊啊啊啊~~
食材：
- 中華嫩豆腐 1盒
- 豬絞肉 40元（台幣）
- 白蔥 1根
- 蒜頭 3-4顆
- 薑絲 少許
- 辣椒 少許
麻婆豆腐食譜（按圖）
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調味料：
- 美美辣醬 3匙
- 醬油 1匙
- 醬油膏 1匙
- 糖 1/2匙
- 鹽 1匙
- 胡椒粉 少許
料理做法
前置準備：
1. 薑切細絲、蔥切成蔥花、蒜頭切碎
2. 豆腐切丁，大小依照個人口感決定
烹飪步驟：
1. 熱鍋放油，把蒜末薑末蔥白放下去爆香
2. 香氣出來後，再放入絞肉拌炒至七分熟左右
3. 倒入三匙美美辣醬及砂糖、鹽
4. 拌勻後加入水、醬油、醬油膏持續中火滾
5. 放入豆腐丁後轉成小火，不用翻炒太多次，避免豆腐碎光光
6. 最後再灑上蔥花、胡椒粉
一道滿滿媽媽味道的麻婆豆腐，就可以裝盤上桌啦！
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