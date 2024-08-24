秋天湯水食譜｜粟米蓮子花豆湯健脾潤肺花豆點浸？加2物滋潤倍增

處暑已過，秋意漸濃，氣溫已沒之前酷熱，晚上還帶幾分涼意，嘴唇也感受到一點點乾燥，是時候飲些健脾潤肺湯水了。今天就來煲一個適合初秋飲用的粟米蓮子花豆湯吧。

攝影：鄧穎琪



粟米蓮子花豆湯材料｜花豆先浸２小時

粟米蓮子花豆湯，顧名思義主材料就是粟米、蓮子與花豆，特地用了2條粟米，湯煲起來格外甜。在這裡提提，若你煲湯的蓮子有芯，煲之前就要先去芯，不然味道會苦；而花豆則浸2小時，畢竟豆不易煮腍。

這個湯性質平和，一年四季都可以煲，註冊中醫師邱穎琳說初秋尤其適合。若想加強滋潤效果，她建議再加麥冬、玉竹；想健脾則加淮山。淮山營養｜補脾養胃生津益肺 乾比鮮淮山好？1物相剋同吃或嘔吐

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粟米蓮子花豆湯食譜

粟米蓮子花豆湯（2-3人分量）

約1.5小時（未計浸豆時間）



材料：

粟米2條

白蓮子1両

花豆1両

海玉竹1両

龍王杏1両

豬腱400克

蜜棗3粒

水2公升

酒少許

鹽適量



做法：

1.花豆浸2小時以上；蓮子浸軟並去芯。

2.粟米去衣、洗淨切塊；海玉竹、龍王杏、蜜棗洗淨。

3.冷水連豬腱放進鍋裡，其間加酒，大火汆水5-10分鐘後盛起。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，加鹽調味即成。



這個湯主要具潤肺、健脾功效，由於性質平和，四季可飲，尤其適合初秋飲用。 註冊中醫師邱穎琳

請按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

粟米：味甘性涼，健脾和胃，利尿去濕。

蓮子：味甘性平、補脾益腎。

花豆：味甘，性平，健脾去濕、補腎壯陽，非常適合腎虛人士食用，因此有神豆的美譽。海玉竹：潤燥清熱，功效比玉竹還要強。

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腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

材料：

乾腐竹1包（120克）

紅蘿蔔1條

粟米2條

馬蹄6粒

瘦肉400克

蜜棗3粒

薑數片

水2公升

酒少許

鹽適量

做法：

1.紅蘿蔔去皮切塊、粟米切塊；馬蹄洗淨去皮並一分為二；薑切片、蜜棗洗淨備用。

2.瘦肉連冷水下鍋，大火煲滾氽水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

3.腐竹以外的湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲45分鐘。

4.浸軟腐竹，下鍋續煲30分鐘，加鹽調味，即成。

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材料︰

朧脷葉10克

羅漢果半個

雪梨乾20克

蟲草花10克

無花果4粒

陳皮1-2瓣

水1.5公升

做法︰

1.將全部材料洗淨。

2.羅漢果捏開取半個。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.水再滾後，轉慢火煲1小時完成。