秋天湯水食譜｜雪梨無花果豬骨湯滋陰潤肺　加1物補腎強筋骨更強

霜降剛過，代表踏入深秋，天氣顯著轉涼，不少朋友都說現時的天氣是全年最舒服。這時節的飲食習慣適宜滋陰養肺，今次就分享一個由中醫師推薦的雪梨無花果豬骨湯。

攝影：鄧穎琪



天氣愈見涼爽，同時亦逐漸乾燥，中醫師認為此時應該著重養陰。秋天時易受「秋燥」影響，註冊中醫師就指秋季燥邪當令，晚秋之際要多注重潤燥，因此她推薦了滋陰湯水，更加入了補腎的栗子。想省工夫的話，可以買超市現成的去殼栗子肉，那就不必剝栗子剝到手痛了。

這些栗子最適合就是用來熬湯，省去不少工夫。

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這個湯有雪梨、蘋果、無花果等，無花果用乾果就可，至於雪梨和蘋果，很多人不知道應否去皮，但有指兩種水果皮的營養都很豐富，因此有人會連皮煲湯。亦有學術報告指出，蘋果皮有多個好處，當中的黃酮類化合物槲皮素有助強化肺功能，有利呼吸系統。很多人擔心蘋果皮表面加了蠟，專家認為應該先用清水洗蘋果，浸水約1小時，然後才以暖水沖洗2至3次，這樣便能完全去走蠟質和除蟲劑。蘋果營養｜蘋果刮出蠟可吃嗎？專家揭1營養素80％在皮2招辨工業蠟

而豬骨汆水必定要用凍水，因為骨頭裡面有許多骨髓，要跟凍水同時下鍋，兩者慢慢升溫，才可將骨頭內的血水和污物逼出來。

雪梨無花果豬骨湯食譜

雪梨無花果豬骨湯（3-4人分量）

材料：

雪梨2個

蘋果2個

無花果乾8-10粒

栗子8-10粒

豬骨半斤

水2公升

鹽少許

酒少許

做法：

1.雪梨、蘋果洗淨後去芯及切塊，栗子去殼備用。

2.無花果乾浸洗乾淨。

3.豬骨以凍水汆水，其間可加少許酒辟腥。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

整個湯的組合有滋陰潤肺、健脾補腎功效，由於秋冬適宜養陰，所以潤肺之餘可加補腎的栗子。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 1

雪梨：味甘性涼，清熱潤肺、生津化痰。

蘋果：味甘性平，潤肺生津，減少心煩。

無花果：味甘性平，潤肺止咳，健胃清腸、消腫解毒及生津抑燥。

栗子：味甘性溫，能補肝腎、強筋骨。

豬骨：健脾益氣

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