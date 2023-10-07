秋天湯水食譜｜雪耳雪梨瘦肉湯紓緩秋燥防便秘　潤肺止咳加百合

中秋已過，代表秋天也過了一半，雖然香港秋天氣候不太明顯，但近日晚間天氣明顯有涼意，天氣也逐漸變得乾燥。請教中醫師這種時節適宜飲哪些湯水，她推薦了「雪耳雪梨瘦肉湯」，味道清甜滋潤。

攝影：鄧穎琪



秋燥易致失眠便秘

雪梨和雪耳，一聽到便知道是滋潤的食材，拿它們去煲湯就最好不過。常說秋天要防秋燥，秋燥是指身體因天氣乾燥等而缺水、口乾等，當「燥邪」入侵人體等或會咳嗽、失眠和便秘等，註冊中醫師邱穎琳就建議讀者可煲一個「雪耳雪梨瘦肉湯」。

雪耳跟黃耳功效差不多，但黃耳滋潤功效較強，膠質亦更豐富。（VCG）

雪耳防殘餘硫磺 先浸泡30分鐘

這個湯味道清甜，食材處理上亦沒有太多工夫。有指雪耳曾以硫磺加工過，令其顏色金黃又均勻，可以先浸30分鐘至發大和軟身、再清洗乾淨，以消除當中殘餘的硫磺，另外中間較硬的部分也要剪掉。雪梨煲湯有時去皮，有時不去，其實沒太大分別，今次就去了皮，但也有人覺得連皮煲會更多營養，要是你連皮煲的話，請記得一定要沖洗乾淨。

雪耳雪梨瘦肉湯食譜

整個湯有潤肺止咳、滋陰潤燥功效，適合秋天飲用，亦可改善秋燥問題。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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雪耳：味甘性平，可滋陰潤燥，對乾咳、便秘或口乾等津液不足的症狀皆最為有效

雪梨：味甘性涼，有清熱潤肺、生津化痰之效

百合：味甘性平，有潤肺止咳功效

南杏：味甘性平，能化痰止咳，潤肺功效比北杏強

瘦肉：味甘鹹、性平，有益氣健脾之效，但不宜食得過量，以免增加胃腸負擔

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