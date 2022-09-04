秋天湯水食譜｜粟米蓮子花豆湯健脾潤肺　加2種材料滋潤加倍！

這幾天在社交平台上，看到不少朋友說開始感受到秋意，空氣中散發住秋天的氣息，你又感受到了嗎？那今天就來煲一個適合初秋飲用的粟米蓮子花豆湯吧。

攝影：鄧穎琪



粟米蓮子花豆湯，顧名思義主材料就是粟米、蓮子與花豆，特地用了2條粟米，湯煲起來格外甜。在這裡提提，若你煲湯的蓮子有芯，煲之前就要先去芯，不然味道會苦；而花豆則浸2小時，畢竟豆不易煮腍。

這個湯性質平和，一年四季都可以煲，註冊中醫師邱穎琳說初秋尤其適合。若想加強滋潤效果，她建議再加麥冬、玉竹；想健脾則加淮山。

粟米蓮子花豆湯食譜

粟米蓮子花豆湯（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 1.5小時（未計浸豆時間）



材料：

粟米2條

白蓮子1両

花豆1両

海玉竹1両

龍王杏1両

豬腱400克

蜜棗3粒

水2公升

酒少許

鹽適量



做法：

1.花豆浸2小時以上；蓮子浸軟並去芯。

2.粟米去衣、洗淨切塊；海玉竹、龍王杏、蜜棗洗淨。

3.冷水連豬腱放進鍋裡，其間加酒，大火汆水5-10分鐘後盛起。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*若採用有芯的蓮子，浸軟後要去芯，否則會苦。

*花豆難煮腍，建議先浸軟2小時。



這個湯主要具潤肺、健脾功效，由於性質平和，四季可飲，尤其適合初秋飲用。 註冊中醫師邱穎琳

請按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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