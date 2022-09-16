減肥地雷｜長吃水煮餐缺油6害處 好油抗炎防便秘唔只堅果三文魚
撰文：尹嘉蔚
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有人為減肥，日日吃「水煮餐」，滾水白烚滴油不沾，這樣的飲食習慣潛藏6大害處，愈食愈出事。
長期吃水煮餐6大害處 便秘枯乾骨密度下降
減肥時適當節食，吃得清淡一點有助於達成瘦身目標，戒甜品、戒加工食品更能事半功倍。至於怕肥而戒絕全部油脂，這做法不可取，天天吃水煮餐會令身體積累毛病。台灣營養師高敏敏在社交平台上發文提醒，長期吃水煮餐有以下6個害處︰
按圖了解常吃水煮餐6大害處︰
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1.容易便秘
2.荷爾蒙失調
3.缺飽足感
4.身體缺油
5.骨密度下降
6.皮膚乾燥
三文魚等深海魚每星期3次 減慢性發炎
高敏敏營養師指出，減重不是戒油而是吃好的油脂，建議平時可多吃奧米加3（Omega-3）脂肪酸食物，有助於降低體內的慢性發炎，讓免疫細胞不會過勞、失衡，食物包括有鯖魚、三文魚、吞拿魚等深海魚類，建議每星期吃3次。
蒸比水煮好 適當油脂防免疫細胞過勞
另外有堅果、亞麻籽、紫蘇油及海藻等植物性食材，每天可攝取。人體無法自行製造奧米加3，必須從食物中攝取，功效在於有助降低體內的慢性發炎，增強免疫細胞的健康。她提醒大家，適量吃水煮餐並無不可，以營養角度來看，水煮比油炸健康，但蒸煮卻更好，恰當攝取油脂維護身體及細胞健康。因此建議平時可多吃奧米加3，有助降低體內的慢性發炎，讓免疫細胞不會過勞、失衡。
參考資料︰高敏敏營養師FB
日日吃「水煮餐」壞處？
便秘、荷爾蒙失調、骨密度下降、皮膚乾燥…
減肥可吃什麼？
不是戒油而是吃好的油脂，例如含奧米加3脂肪酸的食物。
奧米加3脂肪酸食物有哪些？
三文魚、吞拿魚等深海魚類、堅果、亞麻籽、紫蘇油及海藻等。