減肥｜滴油不沾致脫髮抑鬱皮膚炎5症狀 牛油果堅果補充好脂肪
減肥期間滴油不沾，完全戒掉油分及脂肪，可能會減肥減出禍，身體若缺乏脂肪，會掉髮、經常生病及可能患上皮膚炎。
脂肪不足5大病症 甩頭髮皮膚炎抑鬱
脂肪幫助身體吸收維他命A、D、E、K，維持器官的正常運作，並支持細胞生長、有助於大腦和眼睛的健康、幫助傷口癒合；還能製造特定的激素，好像是睪固酮和雌激素。相比碳水化合物與蛋白質，脂肪也能提供較多能量。據外國健康網站《Healthline》指出，如果發現身體有以下5個症狀，可能是脂肪攝取不足所致。
按圖了解脂肪攝取不足引發的5大症狀︰
1.掉髮
體內稱為前列腺素的脂肪分子可促進頭髮生長，如果攝取太少脂肪可能會改變頭髮質地，並且可能增加頭皮或眉毛脫落的風險。
2. 經常生病
脂肪攝入過少，會削弱免疫系統並增加生病的次數。身體需要脂肪來產生刺激免疫細胞活動的分子，例如是奧米加3脂肪酸（α-亞麻酸）和奧米加6脂肪酸（亞油酸）。
3. 皮膚炎
研究發現脂肪是皮膚細胞結構的重要組成部分，有助於皮膚保持水分屏障。如果沒有足夠的膳食脂肪，可能會影響皮膚健康並導致皮膚發炎，例如是乾燥的鱗狀皮疹。
4.維他命缺乏症
身體需要膳食脂肪來幫助吸收脂溶性維他命，例如是維他命A、D、E 和K，如果身體缺乏這些必需的營養，會增加以下疾病風險：夜盲症、牙齦腫脹、容易瘀傷、髮質乾枯、牙齒鬆動、沮喪抑鬱、肌肉疼痛、指甲下出現血塊及不育。
5. 傷口癒合緩慢
身體需要脂肪來製造許多控制身體炎症反應的重要分子，脂肪攝入不足可能會破壞這種反應並導致傷口癒合緩慢。若果維他命A和D等脂溶性維生素缺乏，也會導致傷口癒合得更慢。
多吃牛油果堅果橄欖油 補充不飽和脂肪
按美國農業部建議盡可能避免食用含有反式脂肪的食物，多從單元不飽和及多元不飽和脂肪來源中攝取大部分脂肪，例如橄欖油、堅果和種子、深海魚及牛油果等。
總結，身體如果沒有足夠的脂肪，會影響身體吸收營養，並引起好多病症，保持健康，吃的大部分脂肪可由深海魚、堅果和種子、橄欖油和牛油果中獲取。
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參考資料︰Healthline
身體若缺乏脂肪會有何病症？
脂肪攝取不足，可能引起掉髮、皮膚炎、容易瘀傷、沮喪抑鬱……
哪些是好脂肪適量吃有益健康？
按美國農業部建議多從單元不飽和及多元不飽和脂肪來源中攝取大部分脂肪，例如橄欖油、堅果和種子、深海魚及牛油果等。
傷口癒合得慢可能缺乏哪兩類維他命？
維他命A和D。