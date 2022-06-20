減肥｜滴油不沾致脫髮抑鬱皮膚炎5症狀　牛油果堅果補充好脂肪

減肥期間滴油不沾，完全戒掉油分及脂肪，可能會減肥減出禍，身體若缺乏脂肪，會掉髮、經常生病及可能患上皮膚炎。



脂肪不足5大病症 甩頭髮皮膚炎抑鬱

脂肪幫助身體吸收維他命A、D、E、K，維持器官的正常運作，並支持細胞生長、有助於大腦和眼睛的健康、幫助傷口癒合；還能製造特定的激素，好像是睪固酮和雌激素。相比碳水化合物與蛋白質，脂肪也能提供較多能量。據外國健康網站《Healthline》指出，如果發現身體有以下5個症狀，可能是脂肪攝取不足所致。

按圖了解脂肪攝取不足引發的5大症狀︰

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1.掉髮

體內稱為前列腺素的脂肪分子可促進頭髮生長，如果攝取太少脂肪可能會改變頭髮質地，並且可能增加頭皮或眉毛脫落的風險。

2. 經常生病

脂肪攝入過少，會削弱免疫系統並增加生病的次數。身體需要脂肪來產生刺激免疫細胞活動的分子，例如是奧米加3脂肪酸（α-亞麻酸）和奧米加6脂肪酸（亞油酸）。

3. 皮膚炎

研究發現脂肪是皮膚細胞結構的重要組成部分，有助於皮膚保持水分屏障。如果沒有足夠的膳食脂肪，可能會影響皮膚健康並導致皮膚發炎，例如是乾燥的鱗狀皮疹。

4.維他命缺乏症

身體需要膳食脂肪來幫助吸收脂溶性維他命，例如是維他命A、D、E 和K，如果身體缺乏這些必需的營養，會增加以下疾病風險：夜盲症、牙齦腫脹、容易瘀傷、髮質乾枯、牙齒鬆動、沮喪抑鬱、肌肉疼痛、指甲下出現血塊及不育。

5. 傷口癒合緩慢

身體需要脂肪來製造許多控制身體炎症反應的重要分子，脂肪攝入不足可能會破壞這種反應並導致傷口癒合緩慢。若果維他命A和D等脂溶性維生素缺乏，也會導致傷口癒合得更慢。

多吃牛油果堅果橄欖油 補充不飽和脂肪

按美國農業部建議盡可能避免食用含有反式脂肪的食物，多從單元不飽和及多元不飽和脂肪來源中攝取大部分脂肪，例如橄欖油、堅果和種子、深海魚及牛油果等。

含Omega-3脂肪酸的食物，有助預防心血管病、心肌炎及中風等。（gettyimages）

總結，身體如果沒有足夠的脂肪，會影響身體吸收營養，並引起好多病症，保持健康，吃的大部分脂肪可由深海魚、堅果和種子、橄欖油和牛油果中獲取。

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參考資料︰Healthline