降血糖飲食｜日農夫教洋葱皮泡茶降血糖血壓　檞皮素皮比肉多20倍

洋葱皮經常被當作廚餘，但其營養價值與洋蔥不遑多讓，日本人更會利用洋葱皮沖茶飲用，有控制血糖、降血壓等功效。



洋葱皮是寶！日本農夫家庭愛用洋葱皮沖茶

洋葱料理用途多樣，生吃味道辛辣；煮熟後味道鮮甜，做成沙律、咖喱或是和肉類或雞蛋一起拌炒各有特色。香港開電視外購節目《健康原因講多D》邀請了不同日本農夫家庭介紹洋葱的食用方法，其中洋葱農夫長野太太指他們家庭不會把洋葱皮棄掉，而是用作煲茶之用。在場的主持們聽後嘖嘖稱奇，指意想不到看似是廚餘的洋葱皮竟然有功效。

日本洋葱農夫長野太太指他們家庭不會把洋葱皮棄掉，而是用作煲茶之用。（photo-AC）

檞皮素洋葱皮比洋葱肉多20倍 有助控制血糖

洋葱富含有多種營養素，如β-胡蘿蔔素、維生素C、鉀、膳食纖維等，當中更含有的硫化物和槲皮素，可以降低人體內血糖和血脂，並減少血液中的膽固醇。惠泉女子大學社會園藝科教授藤田智指槲皮素有助抗氧化，其工作主要是去除在血管內老化的活性氧，令血液循環變好，可改善怕冷的情況。藤田教授續指，洋葱皮所含的槲皮素比洋葱肉多20倍或以上，即使加熱後槲皮素的功效亦不會被破壞，倘若想攝取較多的槲皮素可選擇洋葱皮。

洋葱皮所含的槲皮素比洋葱肉多20倍或以上，即使加熱後槲皮素的功效亦不會被破壞，（mayu ken/Unsplash）

洋葱皮乾至皺皮便可泡茶

洋葱皮的確難以在料理上使用，相反沖茶飲用相對方便而且易入口，長野太太稱洋葱皮茶其實是沒有丁點的洋葱味，也沒有什麼味道，所以他們一家吃飯時也會有一壺洋葱皮茶，小朋友們亦非常喜歡。沖泡洋蔥皮沖茶非常簡單，長野太太建議事前將洋蔥皮放在網袋中，等待外皮乾燥至變皺便可使用。

（《健康原因講多D》截圖）

請按圖看洋蔥皮沖茶做法：

洋蔥皮沖茶

1. 將適量的乾洋蔥皮放入茶袋中。

2. 湯鍋注水並加入洋蔥皮茶袋，以小火煲10分鐘即成。



為什麼洋蔥有助降血糖？

洋蔥不止含有槲皮素有助降血糖，當中的硫磺化合物、硫代亞磺酸以及環蒜氨酸，亦有同樣功效。洋葱中的甲苯磺丁脲，歸類於硫醯基尿素類，這類物質的衍生物亦用於二型糖尿病的抗糖尿病藥，作用為促進胰臟β細胞分泌胰島素，有助降血糖。美國曾有一項實驗顯示，42位患有二型糖尿病人士，食用100克新鮮紫洋葱後的4小時，其空腹血糖水平大約降低 40mg/dL。對於糖尿病患者以及高血壓患者，食用適量的洋葱具有一定的保健效果，亦需向醫生或營養師查詢。

（iStock）

資料來源：香港開電視《健康原因講多D》、《早安健康》