飲食熱話｜網民瘋傳裂鍋照笑稱「鍋燒溢麵」　因加熱前做錯這1步?

近日一張「鍋子裂開」的照片在Twitter瘋傳，雖然鍋子裂開並非新鮮事，但它的裂開方式相當奇特，底盤彷彿被利劍砍了一刀整個脫落。



裡頭的麵條直接從裂縫一湧而出，讓許多網友看了吃驚問道，「鍋子還有這種裂法？」

按圖看清奇特裂開照片、網友反應！

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瘋傳鍋壁鍋底分裂照 12萬人like

一名日本網友在Twitter po出一張神奇照片，只見正煮著烏冬麵的鍋子硬生生從中間裂開，鍋壁和鍋底一分為二，導致麵條直接溢出鍋外。該則貼文在推特引起熱議，目前累計達12萬個喜歡、1.9萬則轉推。

網民熱議 鍋燒溢麵

日本網友看了紛紛笑說，「有點像怪物」、「還蠻可愛的」、「破掉的鍋子很痛，但凸出來的烏冬麵也很可憐」。該圖被轉貼到Dcard後，台灣網友也逗趣回覆，「鍋燒溢麵」、「這麵好吃到爆炸」、「這鍋子是被卓洛砍到嗎？」

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網友分析甩底原因

一些網友表示也曾遇過類似情形，「我之前煮麵也這樣，我沒發現，鍋子一拿起來，晚餐消失了」、「我從學校打包回家的小火鍋就是這樣裂的」、「之前蒸，深盤子也變這樣」。

對此，有網友分析可能原因，「最近有很多陶瓷、玻璃的器皿以這樣的方式破裂，似乎在製造成型時有明顯問題」、「陶瓷鍋的內部是防水的，但底部不防水，所以如果洗鍋的時候弄濕了鍋底，它會吸潮，如果在它還濕的時候加熱，鍋底的水分就會膨脹，鍋會破裂」。

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