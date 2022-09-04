飲食熱話｜烏冬麵秒變茶泡飯！網友推薦壽司郎3大必試隱藏食法

許多知名迴轉壽司店隱藏吃法百百種，消費者到壽司店享用時，可以依照自己的口味喜好搭配旁邊的醬料，酌量適取，不少網友在不同食材的搭配中，因而創造出「隱藏版」的美味吃法。台灣Dcard有網友在美食版分享，知名連鎖迴轉壽司店壽司郎的「三大隱藏」吃法，分別為：豪華版烏冬麵、海苔口味薯條、焦糖牛奶雪糕。特別的搭配令其他網友紛紛直呼「下次也要試試看」！



原PO表示，有關於隱藏吃法，「雪糕加抹茶粉」已經是基本款，就不特別做介紹，因此與大家分享一下自己喜歡的三種吃法。

壽司郎隱藏食法（按圖）

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第一種：豪華版烏冬麵

所需食材：七味粉、極上鰻魚、炸蝦烏冬麵、抹茶粉、山葵醬

首先點兩盤極上鰻魚，並酌量撒上七味粉，然後放進炸蝦烏冬麵裡，即可完成！

接者，吃完炸蝦、烏冬麵跟鰻魚後，剩下的壽司米可以加入剩下的烏冬麵湯裡，再加上抹茶粉和酌量山葵醬，還可搖身一變成為「茶泡飯」。

第二種：海苔口味薯條

所需食材：黃金脆薯、抹茶粉、玫瑰鹽

先點一盤黃金脆薯，趁熱的時候撒上抹茶粉，再加上少量玫瑰鹽，就會有海苔薯條的味道。

請按下圖睇20款壽司郎壽司熱量排名（熱量由低至高）：

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第三種：焦糖牛奶雪糕

所需食材：北海道牛奶雪糕、甜醬油

原PO補充，除了加抹茶粉會變成抹茶雪糕之外，在雪糕上淋上一點點甜醬油，就會有淡淡的焦糖味，鹹甜鹹甜的滋味令人上癮。

其他網友紛紛留言表示，「覺得實用收藏」、「太酷了吧！我下次來試看看」、「冰淇淋加甜醬油也太酷了吧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】