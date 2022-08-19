飲食熱話｜網民最愛兩餸飯6大菜式咕嚕肉僅第3　蒸魚竟不受歡迎？

兩餸飯在疫情期間如雨後春筍般冒起，平靚正又飽肚，成為不少香港人心目中的外賣首選，高峰期在其中一間名店，門外更有過百人排隊。為了搶客，有兩餸飯店甚至推出龍蝦、鮑魚、象拔蚌等食材，價錢$60有找，不知道大家又喜歡吃哪些餸菜？有網民在討論區熱議兩餸飯必吃菜式，不知道又是否符合你心水？



有網民在討論區發帖，嚴選兩餸飯必叫菜式，更貼出自己心目中的排行榜。雖然這位仁兄的排行榜冠軍出名「玩嘢」，不過其餘名次也獲不少網民讚好，以下將分享頭6位最多正評的選擇。

兩餸飯在疫情其間火速冒起，是香港人最愛的外賣之選。（資料圖片／李澤彤攝）

第6位：蒸水蛋第5位：番茄炒蛋第4位：蒸肉餅第3位：咕嚕肉第2位：魚香茄子第1位：椒鹽豬扒

椒鹽豬扒飯雖然偏乾，但勝在肉多又惹味，容易填飽肚子，難怪人氣程度比其他餸高。（資料圖片/陳嘉元攝）

多汁佐飯菜式佔優？

其實這幾個餸菜素來都是拌飯一流的選擇，想不到椒鹽豬扒成功揮低其他多汁佐飯菜式，憑香口啖啖肉榮登第一。除此之外，網民亦提名了其他餸，包括：涼瓜燜排骨、麻婆豆腐、咖喱雞、中式牛柳以及腐乳通菜等，都是一些有汁的菜式。

麻婆豆腐也是不少人心目中的兩餸飯熱門菜式。（資料圖片）

蒸魚肉質愈放愈霉

不過，在原Post主提名的餸菜中，有幾款就獲得許多負評，包括：香茅雞翼、蒸魚和豆角等，蒸魚本身其實很受歡迎，但普遍人都認為要即蒸即食，若像其他兩餸飯般擱在盤子上保溫，肉質愈放愈霉，因此才不想吃。

網民認為蒸魚是好吃的，但一但放涼了又不停加熱，肉質只會愈來愈霉，所以還是不了。（資料圖片）

最受歡迎的兩餸飯菜式，其實都是家常小菜，若嫌兩餸飯的菜式不夠新鮮，不妨參考以下食譜，在家自己動手做。

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