飲食熱話｜煮完咖喱廚具難清洗？日網友教一招除醬汁多煮一道美食

咖喱是簡單好上手，又受到許多人歡迎的美食。然而咖喱雖然好煮且不容易失敗，但煮完後的鍋子總會留下一大片殘留的醬汁，清洗起來十分麻煩。



最近就有日本網友，分享一招處理殘餘咖喱醬汁的方法，不只能夠解決清洗的問題，還能多一道美食上桌。

一招處理殘餘咖喱醬汁方法（按圖👇👇👇）

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根據日本媒體《grape》報導，日本抖音網友「irisohyama_official」近來分享一段影片，教導能夠「讓煮過咖喱的鍋子恢復閃亮又美味的密技」。影片表示，只要在殘留醬汁的鍋裡，放進白飯和雞蛋，接著再開火進行拌炒，最後就能夠成功清除掉殘留的咖喱醬汁。

這麼做除了能夠輕鬆洗淨咖喱之外，還能享用到拌炒過後美味的「咖喱炒飯」。不過要注意的是，這樣的作法比較適用於含有不沾材質（易潔鑊）的鍋子，如果其他材質的鍋子，恐怕不容易重現此招。

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不過這麼方便的作法，也引起許多網友的回應，紛紛表示「原來有這招！一直不知道該怎麼做」、「好聰明的作法」、「喜歡這種密技」、「這個咖喱炒飯感覺好好吃」。也有其他網友獻策「我會做成咖喱烏龍麵」、「我都加水煮湯」、「放進蒸過的馬鈴薯，就能做成可樂餅的材料」。

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