飲食熱話｜想煮飯香噴噴又粒粒分明？日本網民加入1食材米飯更Q彈
撰文：聯合新聞網
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米飯是日常不可或缺的主食之一，有時增添一些變化能讓白米飯更加美味，近日一名日本網友就分享一招煮飯秘訣，他稱只要加入「1食材」就能讓米飯更香、更Q彈，許多網友見其分享也直呼想趕快嘗試看看。
一名日本網友在推特發文分享煮飯的小貼士，他表示只要將1根小香腸搭配2杯米一起煮，出爐後的米飯不僅更香，油的效果還會使米飯變得粒粒分明。另外，推主表示小香腸可搭配牛扒等肉類下鍋，並建議選擇非當季生產的老米，等飯煮好後香腸便可直接食用。
古い米2合にウインナー1本入れて炊飯するとご飯に旨味が加わり、油の効果で粒立ち良く仕上がってめちゃ美味しいので試してほしい。ステーキなど肉類と合わせるときは1合1本でもOK。使ったウインナーもそのまま食べられるのでお勧めです。 pic.twitter.com/5Ixg1cxc7l— 熊田熊男 (@yamasan15588510) August 23, 2022
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該文一出吸引3,460人按愛心，以及1,903則轉推，網友們對此表示躍躍欲試，「我想回家後試試」、「這個不錯，下次試試」、「這個前段時間很流行吧？」、「我要去買些小香腸了」、「我想吃吃看，想知道香腸的味道會不會轉移到米飯」、「如果一個人住，有時會出現老米，可以參考」。
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也有不喜歡香腸的網友提出其他替代方法，「像便利店便當一樣放食用油不是很好嗎？」、「我用過一次橄欖油」、「它肯定很好吃，但眾所周知，香腸和煙肉會致癌，所以我會選擇加一匙紫蘇油」、「對於偏好米飯甜味的人，建議加味醂或米油」。
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