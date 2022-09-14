飲食熱話｜經常肚餓吃飽又想食？營養師揭7原因或飲食多元性不足

明明飲食都吃差不多的量，為何有人總是很快肚子餓，有人卻可以飽到下一餐？對此，台灣營養師彭逸珊表示，食物選擇固然重要，有7個原因可能會讓人變餓。另外想吃點心的情況可以分成肚子餓想吃、頭腦想吃兩種，只要想調整，都有對應的方法。



台灣營養師彭逸珊在Facebook粉絲專頁《愛健康營養師 珊珊》指出，食物選擇固然重要，但有7大原因會影響一個人的飢餓程度：

7大原因影響一個人的飢餓程度（按圖）

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1. 壓力過大

2. 睡眠不足

3. 飲食多元性不足

4. 高GI食物過多

5. 狼吞虎嚥

6. 邊吃飯邊做事

7. 疾病影響



按圖看20款中式點心熱量排名（熱量由低至高排列）：

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若想吃點心怎麼辦？台灣營養師彭逸珊表示，得先分清楚是肚子餓需要吃，還是頭腦想吃。彭逸珊分析，若是「肚子餓需要吃」建議回頭審視前一餐，可能是食物多元性不足，或是高GI食物攝取過多；如果是頭腦想吃，可能是睡眠不足、壓力過大有關，必須好好放鬆紓壓。只要願意調整，不論是哪一種都有相對應的方法。

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