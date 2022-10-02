保存士多啤梨｜1張紙延長保鮮減水分流失80%　7日後味道香氣不變!

士多啤梨鮮甜美味，但保質期很短，即使放入雪櫃中保存仍敵不過數天後變質的命運。日本節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》教授保存士多啤梨的妙法，單靠一張紙，便可將士多啤梨的水分及香氣全保留。



濕度影響士多啤梨壽命 報紙吸濕度高

士多啤梨售價比一般水果高，特別是日本產的，甜度相當高；品質亦有保證。士多啤梨當然愈早食愈能品嚐其鮮味，不過總有未能一次過吃完之時。倘若能好好保存，那麼士多啤梨「過時」後仍可嚐到其鮮甜味。果欄水果達人Jacko曾接受訪問指士多啤梨最大的死穴就是怕濕，極容易受濕度影響，一旦接觸到水，半日至一日內就會發霉、變質等。因此他建議用報紙包住士多啤梨，紙可以隔住濕氣或困住濕度，而報紙吸濕度相對好，若能控制到濕度，保存期可再延長少許。

士多啤梨的保質期很短而且極容易受濕度影響，一旦接觸到水，半日至一日內就會發霉、有烘等。（photo-AC）

日本節目實試用另一種紙 擺放一星期無腐爛？

儘管報紙吸濕度高，但油墨的味道大，縱然食用前會清洗乾淨，但士多啤梨獨有的香氣或會流失。日本節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》則嘗試用另一種紙保存士多啤梨，發現最長更可保質一星期，連香氣也一同保存。

請按圖看延長士多啤梨保質期方法及比拼結果：

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延長士多啤梨保質期方法：

1. 士多啤梨從包裝袋取出。

2. 將士多啤梨平放在錫紙上，徹底封住所有開口，放入雪櫃冷藏，即成。



比直接冷藏多留住80%水分

節目組邀請了梁島農莊第三代當家梁島亮太解釋，錫紙能延長士多啤梨保質期的原因，他指對比其他紙，錫紙能避免士多啤梨中的水分流失，假如水分能夠保存果肉中，便能長時間維持新鮮。

節目組先量度包裝袋直接放入雪櫃冷藏的士多啤梨，其重量為154克，比未冷藏前（166克）減少了12克水分；而用錫紙保存的士多啤梨，其重量為164克，比未冷藏前（166克）僅流失2克水分，較直接冷藏多留住80%以上水分，但使用此方法時，謹記將所有開口徹底封住，以防水分蒸發流失。

參考資料：《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》