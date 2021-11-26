水果保存｜士多啤梨多農藥因黴菌活躍　保鮮期短塗蜂蜜可延長保鮮

隨著時間進入年末，氣溫愈來愈下降，不禁讓人想到士多啤梨（又稱草莓）的季節也即將來臨，士多啤梨長期以來不管是新鮮吃，或是做成各類的產品如果醬等都相當受到歡迎。



但士多啤梨最大的缺點就是體質嬌貴，除了容易碰撞損傷外，保存其實也相當不容易，在這無形之中造成了很大的食物浪費，也正是因為如此，尋求延長保存期限的方法，一直是科學界積極研究開發的重點。

天然塗層可有效延長保存期限

根據聯合國農業及糧食組織調查顯示，每年約莫有13億的糧食是被浪費掉的，這數字聽起來好像沒這麼有感，但用換算的角度來看每年收穫蔬果或是水果，因為腐敗等品質變化原因而被浪費，數量高達總生產量的三分之一。

也因此，尋找延長保存期限、增加保護作用的方法也成為新興趨勢，而低成本天然來源塗層，也就成為另一項興起趨勢。在過去的研究中，殼聚醣的使用已經明確地展現出天然塗層對於蔬果的防護作用，這類塗層可以避免碰撞傷以及士多啤梨本身的水分流失。

按下圖了解徹底清洗士多啤梨、車厘子的方法︰

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近來研究人員更發現，天然塗層還有更多發展空間，將不同特性的塗層結合可以達到更好的效果，如殼聚醣與合歡樹水溶性葉乙醇萃取物，可以將冷藏4°C的士多啤梨保質期延長2.32倍，除了天然植物性來源以外，蜂蜜等也是研究嘗試的來源，無數的研究結果也都顯示著這類保存方式，或許會是更好的選擇。

士多啤梨保鮮期短原因主要來自黴菌

以士多啤梨來說，這類水果相當受到歡迎，但你絕對想不到士多啤梨能待在家裡的保鮮期竟然只有三天左右，這樣的調查結果是來自於2022年3月即將發表於《Food Control》的期刊。

無法保存這麼長的原因，除了士多啤梨體質嬌貴容易碰撞後腐爛外，另外主要原因就是來自於黴菌等微生物，這類微生物會導致新鮮的士多啤梨變質進而無法食用，對於相關產品的加工，例如果醬或果汁，也都算是一種微生物污染的安全風險。

為了要防止黴菌所導致的品質變異，使用農藥來預防也是很常見的預防方式，但近年來農藥的使用引起了廣大消費者的關注，許多消費者希望追求更天然的方式來達到原本農藥的作用，無非就是擔心農藥所帶來的人體危害。也正是因為，這樣天然塗層的發展前景值得期待。

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參考資料：Novel Prosopis juliflora leaf ethanolic extract coating for extending postharvest shelf-life of strawberries

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：草莓嬌貴不易保存，不用農藥，改用天然食用塗層可增加保存期】