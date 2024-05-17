世界高血壓日｜降血壓香蕉加1物功效倍增　抗老化血管變年輕+食譜

今天（5月17日）是「世界高血壓日」，每當講到降血壓，不少人都知道要減鹽減鈉，要補充鉀質，而要補充鉀質，許多人又會聯想到香蕉。有日本教授就建議，香蕉搭配另一種香料食用的話，對修復微絲血管更有幫助，整體降血壓效果更強！

攝影：鄧穎琪



高血壓的症狀其實不明顯，所以很多患者都不知道自己患上高血壓，為了及早預防高血壓，控制飲食是辦法之一。

由於症狀不明顯，許多人患了高血壓而不自知。（VCG/ GettyImages）

鉀質如何預防高血壓？

高血壓的形成，與飲食習慣不無關係，當我們常吃多鹽食物，鈉含量就容易超標。鈉離子過高將在體內產生危害，長久下來就容易導致高血壓，或是腎臟疾病。要避免這個情況，除了多喝水讓腎臟代謝鈉離子外，便是平衡體內的「鉀離子」與鈉離子數量，因此為何人們說多吸收鉀可防止高血壓。

微絲血管受損易加速老化

世衛建議成年人每日攝取至少3.5克鉀，而一根香蕉則大約有400毫克鉀，算是很好的鉀來源。人體中有許多微絲血管，是管壁中最薄的血管，擔當着運送氧氣、營養到各個細胞的角色；然而，微絲血管卻很容易受損，並會隨年紀增長而減少。當營養無法運送至身體各個角落時，細胞便會加速老化，心臟需用比往常更強的氣力才能輸送血液，從而令血壓上升。

一條香蕉大約有400毫克鉀，是很好的鉀來源，更有指香蕉愈熟愈高鉀。（photo-ac）

香蕉加肉桂降血壓功效倍增

日本東京女子醫科大學教授市原淳宏就建議，在補充鉀之餘，可多吃一種香料——肉桂。肉桂的營養功效素來備受推崇，當中的「丁香樹脂醇」有助修復微絲血管，讓血管變年輕。因此，醫生認為把兩者一同食用，降血壓功效將會更強！

肉桂是香料之王，味道香之餘，營養價值也十分高。（Pixabay）

以下就分享一個香蕉和肉桂的食譜，簡單得連廚藝新手都能做到，而且十分美味，不論早餐或下午茶也適合享用，看來除了蘋果外，香蕉跟肉桂也是絕配。

請按下圖睇香蕉肉桂多士的做法：