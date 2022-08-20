護心飲食｜高鉀飲食減心臓病風險13%　香蕉三文魚6類食物排鈉護心

心臟功能健全，身體健康才能獲得保障！



最近有1項刊登在歐洲心臟雜誌（European Heart Journal）的研究指出，適量攝取富含鉀的食物，可以改善心臟的健康狀況。

4類抗發炎食物（按圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：抗炎食物｜持續慢性發炎易誘發癌症心臟病！西蘭花4類食物減發炎

高鹽飲食有害健康 補充這些食物可改善

荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）醫學中心臨床腎臟病學和腎臟生理學教授Liffert Vogt表示，眾所周知，吃高鹽的食物與血壓升高、心臟病發作、中風風險增加有關。因此，適量吃些能夠抵消飲食中高鹽帶來負面影響的食物，例如含鉀量高的牛油果和三文魚，都能夠降低血壓並減少高鹽帶來的健康傷害。其他富含鉀的食物還包括各種蔬菜、水果、堅果、豆類、乳製品和魚類。

這項自1993年至1997年的研究包括近25,000名40至79歲的英國男性和女性參與，研究人員對他們進行了有關生活習慣的問卷調查以及血壓和尿液樣本的分析。參與者的平均隨訪時間為19.5年，在此期間內，有55%的參與者因心臟病住院或死亡。

粟米3大營養功效（按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章：粟米營養｜1條水煮粟米=飯8成熱量 護眼防心臟病愈煮抗氧化愈高

降低心臟病風險 女受益多於男

研究人員發現，隨著女性鉀攝取量的增加，血壓會呈下降趨勢。對於這些女性來說，每日攝取鉀的量每增加1克，收縮壓就會降低2.4毫米汞柱；但在男性中則沒有發現鉀和血壓之間的關聯性。

在調整了年齡、性別、體重指數、使用煙草、酒精和降脂藥物、糖尿病和心臟病發作或中風等因素後，研究人員發現，鉀攝取量最高的人罹患心臟病的風險降低了13%。

簡而言之，研究結果發現，鉀有助於保持心臟的健康，但女性比男性受益更多。而且無論鹽攝取量的多寡，鉀和心血管事件之間的關係都是相同的，這表明鉀除了能增加鈉排泄之外，還有其他保護心臟的方式。

9種高鉀水果（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：補鉀食物｜易倦常抽筋或鉀不足 9種高鉀水果桃士多啤梨都有份

攝取鉀護健康 首選未加工食品

世界衛生組織建議成年人每天攝取至少3.5克鉀和少於2克鈉（5克鹽）。1個4盎司的香蕉含有375毫克的鉀、5.5盎司熟三文魚有780毫克、1個約5盎司的薯仔則含有500毫克、1杯牛奶含有375毫克，皆是很好的鉀來源。

總結來說，不只限制鹽分的攝取量，提高鉀含量也可以維護心臟健康。最重要的是，應該優先考慮新鮮的未加工食品，因為它們低鹽，同時富含鉀。

延伸閱讀：

乾癬不容忽視 嚴重致關節變形！中醫藥浴療程內外兼顧

長新冠以咳嗽最明顯 呼吸困難、胸痛、胸悶也不在少數

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」