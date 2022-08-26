健康飲食｜攝取過量鈉易患腎病高血壓　多吃4高鉀水果調整電解質

台灣、香港均是美食天堂，由於外食選擇多，不但方便又可以吃得美味。但通常外食的調味通常會比較鹹，導致鈉含量易超標。鈉離子過高會在體內產生危害，長久下來就容易導致高血壓，或是腎臟疾病。



不過我們可以靠著多喝水來讓腎臟代謝掉鈉離子，還有另一個方法是利用身體中鈉離子跟「鉀離子」之間的平衡來調配。

6種攝取過量鈉可能出現的症狀：（按圖👇👇👇）

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簡單來說，鈉離子跟鉀離子在身體中使用的空間是相同的，所以只要讓攝取的鉀離子增加，自然就可以讓鈉離子比較容易排出身體外，而這就是「得舒飲食」的概念。以下就來介紹四種鉀含量高的水果，幫助身體排出多餘的鈉。

4大高鉀水果，幫助調整電解質（按圖了解👇👇👇）

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一、美濃瓜：1/4顆美濃瓜也大約有350毫克的鉀離子。

美濃瓜的香味比一般香瓜更濃，除了鉀離子也含有維他命A、維他命C、類胡蘿蔔素等豐富的營養素，吃了可以生津止渴，也是很好的選擇。

二、釋迦：100公克的釋迦約有390毫克的鉀離子。

釋迦有豐富的鉀、鈣、鎂、磷等礦物質，但同時也特別甜，要注意熱量攝取，不宜吃太多。而釋迦的大小比較有差別，1/4顆鳳梨釋迦大約是100克，而1/2顆的普通釋迦也大約是100克。100克的釋迦大約有390毫克的鉀離子，但同時也特別甜，要注意熱量。

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三、榴槤：一瓣榴蓮也大約有400毫克的鉀離子。

榴槤除了維他命和抗氧化劑，也富含鉀、錳和銅等礦物質。在中醫理論中，相比其他水果大多屬於寒性、涼性，榴蓮是屬於熱性，很適合身體虛寒的人的服用。要注意榴蓮熱量也不低，因此要注意攝取量。

四、香蕉：一根香蕉約有400毫克的鉀離子。

香蕉含有豐富的鉀、鎂、色胺酸等元素，而且又軟、很好咀嚼，不管是小孩子還是老人家都很適合吃，也容易消化，是很好補充營養的水果。

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