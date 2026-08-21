晚餐推介｜吃晚餐5原則不致胖失眠　營養師建議3配搭 應否食生果?

晚餐貼士｜一日三餐，早餐，營養師不建議吃麵包、饅頭、白粥等高升糖指數食物免致餐後血糖水平波動外。至於晚餐，有人為了減肥把它省略、有人因加班很晚才胡亂填肚、亦有人犒賞自己一日辛勞放任地吃，營養師提醒吃晚餐5個原則，不致胖減失眠情況。



晚餐最好吃全榖根莖類澱粉，蔬菜當然不可少。(unsplash)

台灣營養師許育禎在社交平台分享，正確吃晚餐5大原則。

正確吃晚餐5大原則

晚餐貼士1：選全穀根莖類原食物

晚餐最好食全榖根莖類澱粉，並避免油膩的烹調方式，例如五穀飯、蕎麥麵、番薯、南瓜等，因為它們纖維較多，較能維持血糖穩定，同時維持更長的飽肚感。

晚餐最好食全榖根莖類澱粉，如番薯、南瓜等。(photo AC)

晚餐貼士2：選低脂蛋白質食物

較低脂肪的蛋白質食物例如雞、魚、豆腐和雞蛋等，以免高脂的肥肉因太過油膩導致肥胖。蔬菜不能缺乏，因為蔬菜熱量低、纖維高，能增加飽腹感避免食過量，也能穩定血糖。

晚餐宜選擇較低脂肪的蛋白質食物例如雞、魚、豆腐和雞蛋等。(unsplash)

晚餐貼士3：飯後吃少量水果、避免甜品

飯後應否吃水果？許育禎營養師認為可吃少量水果，大約半份，不宜太多，否則攝取過多果糖，會令血糖波動；避免糖分過高的甜品，以免吸收過高熱量。

晚餐貼士4：晚餐八分飽

晚餐遵守八分飽原則，不要吃得太豐盛。如果晚餐過於油膩，吃過量蛋白質、脂肪食物，並在腸胃中的逗留時間過長，會加重消化系統負擔，可能干擾睡眠質素。所以晚餐的食物盡量揀清爽、少油的食物，避免太多肉類。

晚餐貼士5：睡前3小時食完

睡前至少3小時前享用完晚餐，若是太晚吃晚餐，腸胃還蠕動消化，也會影響睡眠。按圖了解健康晚餐5大原則︰

晚餐推介｜營養師推薦3大配搭

不論在外用膳或自煮，按以上的建議吃晚餐，選清爽不肥膩的食材和烹調方式，盡量多纖維，維持八分飽，如此一來吃晚餐更健康、不易肥、減失眠。

許育禎營養師有以下晚餐搭配建議︰

1.五穀飯＋番茄炒蛋＋清蒸鱸魚塊＋蒜炒西蘭花，飯後半碗水梨。



雜菌雞湯麵是晚餐的不錯選擇。(photo-AC)

2.雜菌雞湯麵（雞肉、冬菇、鴻喜菇、洋蔥、蕎麥麵），飯後半個蘋果。



營養師建議晚餐搭配：番薯＋沙律碗。(photo AC)

3.番薯＋沙律碗（雞肉、雞蛋、紫洋蔥、木耳、椰菜、西生菜、堅果、適量沙律醬、適量橄欖油）＋半碗菠蘿。



參考資料︰Ivy營養師的健康教室