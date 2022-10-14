醋營養｜白醋vs黑醋哪種熱量多1倍？醫生提醒三高族群忌選這種醋
撰文：中天快點TV
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各種美味佳餚總少不了調味醋點綴，但市售的醋琳琅滿目，到底哪一種醋更健康呢？
台灣翔展診所院長傅裕翔表示，喜歡黑醋（又稱烏醋）的人似乎更多，因黑醋風味較濃厚，酸度也較低，但其實白醋比黑醋更健康，因白醋原料單純天然，熱量、鈉含量也都比黑醋低。
吃醋的8大好處（按圖了解👇👇👇）
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傅裕翔在Facebook粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業」提到，白醋又稱糯米醋，釀成方式是單純以糯米釀造而成。白醋每100克的熱量為16.6大卡、鈉含量81.4毫克，酸度較高，適合醃漬、湯品、沾醬、肉類的料理。
傅裕翔表示，黑醋釀成方式是以糯米為基礎，加入洋蔥，芹菜，大蒜，紅蘿蔔等蔬果，加上辛香料、鹽、糖等調味料釀造。黑醋每100克的熱量為35.9大卡、鈉含量1571毫克，酸度較低，適合料理燉煮、湯品、沾醬的料理。黑醋不只是熱量比白醋高，最可怕的是鈉含量爆炸高，吃多會造成身體負擔，三高族群、腎臟病患者還是吃白醋比較好。
按圖了解14款常見醋的區別及用途︰
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傅裕翔提醒，在挑選時也可注意買到的醋究竟是不是食材釀造或為醋酸稀釋的，可翻至瓶子後面仔細看，主要有分3類:
- 釀造食醋：以天然食材發酵製成。
- 調理食醋：天然發酵再額外加料提升風味。
- 合成食醋：基底是冰醋酸或醋酸稀釋。
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