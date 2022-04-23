醋營養｜降血壓血糖吃醋8好處　喝前多做1步免胃潰瘍每日宜喝多少

醋，是人們習以為常的調味料，許多國家都有各自悠久的用醋歷史及當地特有醋品。而在台灣吃酸辣湯、魷魚羹、乾麵，或是在準備火鍋、水餃醬料的時候添一點醋，味道頓時解膩爽口。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



然而，吃醋可不僅為了享受那股令人上癮的酸勁，其實也具諸多健康益處，但不當喝醋也可能造成胃潰瘍、胃酸倒流，甚至連體重和血糖也同步上升？

到底該如何「正確吃醋」，才能既享受美味又不傷身？讓《Hello醫師》為你說明吃醋的8大好處、醋應該要怎麼喝，以及各類醋品的挑選秘訣！

吃醋的8大好處（按圖了解👇👇👇）

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吃醋的8大好處

1. 刺激胃酸分泌、促進消化：醋在人體內代謝前，本身是弱酸，因此適量吃醋，對原本胃酸分泌較少的人來說，能夠刺激胃酸分泌、幫助食物消化；反之，消化道功能或胃酸分泌正常的人，吃醋就未必具有相同功效。

2. 天然酵素有助消化吸收：天然釀造醋是經由發酵而製成，因此含有酵素。人體所有的細胞、消化代謝過程，都需要酵素作用。補充酵素可協助腸胃分泌消化液，促進腸道消化與吸收，減少胃脹、頭暈、體力不佳等情形。

3. 避免乳酸堆積，消除疲勞：醋酸及檸檬酸在體內養分的氧化過程中，扮演關鍵角色。當人體食用醣類食物、碳水化合物後，必須經過酵素消化及一連串醣解作用，才能將大分子、多醣的澱粉，分解成小分子的葡萄糖，成為人體可用的能量與動力來源。吃醋能促進細胞內葡萄糖的代謝分解，提供人體所需活力及能量，避免乳酸堆積、身體疲勞。

4. 可能降低血壓：動物實驗指出，醋酸、蘋果醋、糙米醋及穀物醋等天然釀造醋所含的鉀，可幫助人體排出過剩的鈉，維持體液平衡，進而達到抑制血壓上升、預防高血壓的效果。

5. 降低血糖：研究指出醋酸可抑制腸道醣類消化的活性，如澱粉、麥芽糖、蔗糖、乳糖等，因此飯後喝醋可減少糖的吸收，進一步降低血糖與胰島素分泌，有益於糖尿病患維持血糖穩定。

6. 可能降低體重及膽固醇：一研究將受試者分為2組，1組在午餐及晚餐時飲用15毫升蘋果醋，另1組則正常飲食，2組每日攝取熱量皆受限、低於正常值。經過3個月後，喝醋組的體重及膽固醇指數皆比正常組低一些，顯示醋可能具有控制體重及膽固醇的功效。

7. 提高鈣質的吸收率：因醋為酸性，有助於將食物中（如大骨湯）的鈣質釋出，提升鈣質的吸收率。

8. 預防結石：尿液若偏中性或酸性時，身體容易形成結石。研究顯示吃醋可使尿液酸鹼值趨向鹼性，降低結石形成風險。此外，醋還能促進人體代謝鈉，使身體順利排水，不易產生結石。

由上述內容可知，醋對人體確實有益，但不當食用醋，可能反而會對人體造成傷害、帶來疾病。以下為大家介紹市面常有的醋品、選醋與喝醋的注意事項。

市面上有3種醋 喝錯反傷身 （按圖了解👇👇👇）

市面上常見的醋主要可分成3類：

1. 天然釀造醋：以穀物、水果等天然食材為原枓，經酒精、醋酸菌發酵與過濾來製作，製作時間長，味道較香醇，久放會出現沉澱物。

2. 合成醋（化學醋）：以冰醋酸（石油提煉）為原料，加水稀釋到濃度3~4%，添加氨基酸、有機酸、果汁、調料、香辛料、食用色素等成分製作而成，味道較刺鼻、死鹹，久放不會出現沉澱物。

3. 混合醋：以釀造醋及合成醋混合而成，市售醋飲多屬此類，並添加糖、濃縮果汁與香料。

3種醋品中，以天然釀造醋對人體最好，因為天然釀造醋沒有經過高溫與過度加工，可保留完整營養及活性酵素，而且也未添加多餘的糖，以及濃縮果汁與香料等化學物質。

反觀化學醋，因經過多重加工，酵素含量少，製作本身使用冰醋酸（不含有機酸），在代謝後不會在人體產生礦物質，缺少礦物質的營養，營養價值較低。

一般而言，市售料理醋如烏醋、白醋多為合成醋，而價格是判斷醋品為合成醋或天然釀造醋的另一依據，合成醋的價格多落在20元之內，天然釀造醋價格則至少近百元起跳。



喝醋6大注意事項

1. 不要空腹喝：空腹喝醋會傷害胃壁，時間一久會使胃黏膜受損、甚至惡化為胃穿孔，胃酸過多也會導致胃酸倒流。

2. 不要喝太多：醋進入人體後，會先由食道及十二指腸吸收酸性的部分。而飲用大量或未稀釋的醋，都會造成食道跟腸胃受酸侵蝕，而引發不適，甚至提高胃潰瘍、十二指腸潰瘍的風險。

3. 果醋需稀釋才能飲用：未稀釋的醋酸性過強，容易對腸胃造成傷害。稀釋的比例依個人體質而定，建議可以商品上的參考指示為主，若飲用後感到不適，再逐漸增加水的比例。建議每日不要喝超過300c.c.的稀釋醋。

4. 喝醋後馬上漱口：醋的pH值大於7，屬於酸性，因此含於口腔時間愈久，愈容易加速齒質酸蝕和軟化。建議喝醋時盡速吞下，減少牙齒浸泡在醋的時間，並於喝完後漱口，稀釋口腔酸度，避免牙齒受損或成為敏感性牙齒。

5. 腸胃不適或服用特定西藥的人不宜喝醋：腸胃不適或敏感的人，容易因醋而產生更強烈的不適反應。部分西藥如磺胺類藥物、碳酸氫鈉、氧化鎂、胃藥等鹼性藥物，會與醋會產生酸鹼中和的效果，使藥效無法發揮。建議正在服用藥物者若要喝醋，應先詢問醫師或藥劑師。

6. 選擇添加糖少的醋品：市面醋飲多有添加糖分，以增加風味，因此經常飲用易因糖攝取過多而使血糖與體重上升。建議以天然釀造醋加水製作無額外糖分的稀釋醋來飲用。

喝醋有什麼好處？ 降血壓、降血糖、助消化、助鈣吸收、消除疲勞...... 醋主要分幾種？ 主要可分3類：天然釀造醋、合成醋（化學醋） 、混合醋 喝醋有什麼需要注意？ 不要空腹喝、不要喝太多、喝後馬上漱口、腸胃不適或服用特定西藥的人不宜喝醋......

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃醋8大好處，喝醋不當小心胃潰瘍又牙痛！】

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