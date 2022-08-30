蘋果醋好處｜防真菌疤痕7功效點只助消化！怎樣喝降膽固醇免蛀牙?

被稱為「現代醫學之父」的古希臘名醫希波克拉底（Hippocrates），用蘋果醋來清潔傷口和止咳。而現代研究發現這種發酵食品還有許多健康益處，包括幫助消化及增強免疫系統。



蘋果醋是透過發酵蘋果酒製成的，它富含益生菌、碳水化合物、卡路里，且膽固醇含量低。為了製造蘋果醋，製造商在蘋果酒中添加酵母，以分解天然糖並將其轉化為酒精，然後添加特定的細菌將酒精轉化為醋酸，因為醋酸是醋的基礎。以下是蘋果醋的健康益處：

蘋果醋7大保健功效（按圖了解👇👇👇）

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1. 增強消化：

就跟其他發酵食品一樣，蘋果醋含有健康的細菌，這種對腸道有益的細菌，可以保持消化系統正常運作。

2. 提高胰島素敏感性：

根據美國糖尿病協會指稱，蘋果醋在改善胰島素敏感性方面很有幫助。醋會增加飽足感，讓人少吃一點，進而體重減輕和減少腹部脂肪。

3. 降低膽固醇：

每天一湯匙或兩湯匙蘋果醋，可能有助於降低膽固醇濃度。1項動物研究發現，用蘋果醋給實驗大鼠吃，能夠降低有害的低密度脂蛋白膽固醇和三酸甘油酯濃度，同時提高有益的高密度脂蛋白膽固醇。

4. 改善皮膚健康：

蘋果醋已被證明可有效治療痤瘡和疤痕。醋的抗菌特性可以對抗導致痤瘡的某些細菌菌株。蘋果醋還含有醋酸和乳酸，不但能對抗痤瘡，更有助於減少疤痕的出現。

按圖了解14款常見醋的區別及用途︰

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5. 降低血壓：

Axe博士表示，醋酸可能是降低血壓的原因。

6. 緩解胃酸倒流症狀：

美國加州洛杉磯醫學中心Cedars-Sinai的研究顯示，胃酸倒流是1種胃酸回流進入食道的疾病，導致胃部灼熱、噯氣和噁心等症狀。而研究發現蘋果醋能緩解這些症狀。

7. 對抗真菌：

蘋果醋可能有益於真菌感染，如腳癬、趾甲真菌、股癬或酵母菌感染。將蘋果醋倒入噴霧瓶中來製作真菌噴霧，便可以快速有效地使用。

雖然每天食用蘋果醋是安全的，但隨著時間的推移，直接飲用蘋果醋可能會損壞牙齒的琺瑯質，將會導致蛀牙。為了防止這種情況發生，可以用醋水比1比10的份量並用吸管飲用。

資料來源：The Amazing Health Benefits of Apple Cider Vinegar

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