麵包翻熱方法｜中式包點不用蒸，利用1杯水及微波爐，只需2分鐘的時間凍包搖身一變成熱焫焫鬆軟包點，效果有如隔水蒸一樣。

攝影：余曉彤



麵包翻熱貼士｜日廚教餡包加熱法 免蒸免焗2分鐘超鬆軟

販賣中式包點的店舖琳瑯滿目，不止提供熱焫焫的包點，同時亦有未翻熱的凍包可供選擇。翻熱包點最佳方法便是隔水蒸，一般店家都建議中火隔水蒸8分鐘，將麵包回復至剛出籠、熱騰騰的效果。不過，一位日本廚師在X（twitter）分享將翻熱包點的方法簡單化，並將時間縮短至2分鐘，部分網民嘗試後亦表示非常成功。記者就依照他的方法翻熱，到底效果又如何呢？

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日本廚師在twitter分享將翻熱包點的方法，將時間縮短至2分鐘。（Twitter@麦ライス@シェフ/料理家）

請按圖看微波爐翻熱有餡包做法：

微波爐翻熱中式包做法：

1.在杯中倒入約1厘米高的水，約3湯匙。

2.將中式包放置於杯上。

3.以中高火（600W）加熱約2分鐘。

【貼士】加熱前可先在表面上灑上少少水，再用保鮮紙包裹，讓肉包加熱過程中保留水分，避免缺水。



記者測試過後發現此方法可行，效果亦比想像中好，很鬆軟。

麵包翻熱貼士｜不失敗必備豉油碟？效果鬆軟如同隔水蒸

記者第一次嘗試時，可說是失敗的，相信是因為加熱後並沒有立即取出及擺放了數分鐘，微波爐內的濕氣與及杯內的濕氣滯留在內，導致包底吸收過多水分受不了餡料重量，最後令兩者分離。

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第一次嘗試時相信是因為加熱後並沒有立即取出及擺放了數分鐘，導致包底吸收過多水分受不了餡料重量，最後令兩者分離。

記者再嘗試，但今次在杯上先放上了一隻豉油碟，再放上包點，同樣以中高火（600W）加熱2分鐘。取出時發現不論表面或是餡料都已完全加熱，麵包的質地亦回復鬆軟，非常神奇。

雖然此方法可大大縮短翻熱時間，效果亦不差，重點是需要的用具比隔水蒸的少，適合上班一族在茶水間加熱。但唯一缺點是用微波爐加熱的食物散熱速度快，擺放一會兒溫度已下降。

麵包翻熱貼士｜謹記使用微波爐可用廚具

由於此方法用上了微波爐，謹記放入的杯及豉油碟必需是適用於微波爐，不能使用任何含有金屬物料、發泡膠等作微波爐器皿，避免意外發生。

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放入的杯及豉油碟都是必需微波爐可用，不能使用任何含有金屬物料、發泡膠等作微波爐器皿。（資料圖片）

資料來源：Twitter@麦ライス@シェフ/料理家