微波爐安全｜叮水易爆噴燙傷加1物即解決！8招用微波爐大塊肉點放

微波爐可翻熱、烹調，加熱過程比明火更快速，甚至有人為了節省時間，以微波爐叮水飲用，不過這樣做會否影響健康，有沒有食安風險？使用微波爐時有哪些地方需要注意，才不會引致意外發生？



微波爐叮水飲存食安風險？

曾經有一名網民在討論區稱公司的飲水機剛好沒有熱水，補充需要等候10分鐘，為了方便有同事便用微波爐叮水。網民對此舉感到驚奇，並質疑飲用微波爐翻熱的水會否影響健康。帖文一出引來兩極反應，部分人認為叮水沒有問題，平常都會用微波爐翻熱湯水、煮麵，避免過熱及使用合適的器皿便可，只是樓主少見多怪。

網民對於同事用微波爐叮水此舉感到驚奇，認為有害健康。（資料圖片）

微波煮食比煎炸焗較少致癌物？

微波爐翻熱或烹調食物是否安全食用，一直引來大眾討論。微波是一種電磁能，食物中的分子如水和脂肪分子等會因微波爐產生的微波而旋轉和互相碰撞，產生熱能。事實上微波也應用於無線電和電視通訊等，只是頻率有別，處於這一頻率波段的電磁波是不會致癌的，並且微波爐設置金屬屏蔽，阻斷微波輻射外洩。

食安中心指出現時科學研究未能證明微波煮食較傳統煮食產生更多致癌物，反而有研究顯示由於微波煮食的烹煮溫度較低和時間較短，比起煎炸、烘焗和燒烤會釋出較少的致癌物。

利用微波煮食時，食物中的分子如水和脂肪分子等會因微波爐產生的微波而旋轉和互相碰撞，因而產生煮食的熱能。（資料圖片）

微波爐叮水易過熱 噴濺燙傷！

基本上微波爐翻熱可安心食用，但還有不少地方要注意，以網民分享的叮水為例，倘若加熱過度或加熱後立刻將湯匙或其他異物放進容器中，恐怕會因液體噴濺而燙傷。

水的沸點是100°C，但因為微波爐使用的能量可以穿過容器，直接加熱容器中的水，使水過熱超過沸點，令容器裡的溫度比外面摸起來還要燙。在沒有空氣和氣泡的情況下，水正處在不穩定的狀況，這時將異物放進容器中，空氣就會產生，水即瞬間沸騰而噴出來。

微波爐叮水防噴濺 宜放一物齊叮

根據澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）物理學系的報告指，1公升的水在101°C可產生約3公升的蒸氣，進而導致這些氣體以爆炸性的速度噴出容器，傷及靠近的人。為了防止被沸水燙傷，建議可以將非光滑的木匙放入容器中一起微波，氣泡能藏在粗糙的表面中，使水沸騰，減低水噴出來的機率。

用微波爐加熱水時應與放入非光滑的木匙一起微波，避免被沸水燙傷（資料圖片）

微波爐安全使用10建議 哪些食物不宜加保鮮紙

對於安全使用微波爐你知道多少？除了大眾認知的不能使用任何含有金屬物料、塑膠袋、塑膠購物袋、發泡膠作微波爐器皿、非用於微波爐保鮮紙等，在翻熱及烹煮時也有不少使用安全守則要留意。不論食物的大小、所含的脂肪或糖分、有骨沒有骨等，在加熱時都有學問，亦盡量在加熱後等候一會兒才食用。

請按圖看使食安中心提醒使用微波爐烹煮或翻熱的注意事項：

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食安中心提醒 微波爐烹煮注意事項

1. 加蓋留空隙

食物應以微波爐適用的蓋子或保鮮紙覆蓋好，並留點空隙，讓烹煮時產生的蒸汽排出，以達致均勻加熱的效果。微波烹煮時保鮮紙應避免接觸食物。

2. 肉類宜先用中火

較大塊的肉用中度火力先烹煮一段較長時間，讓熱力直透肉的中心，而不會把肉的外層煮得過熟。

3. 去骨或切成小塊 並分布平均

為免烹煮效果不均勻，較大塊的肉應去骨；食物切成小塊；食物平均分布在碟上，較大塊或較厚的食物放近碟邊；烹煮期間取出食物攪動或翻動數次，並在食物烹煮後等候兩分鐘才食用。

4. 徹底煮熟至流出清澈汁液

食物要徹底煮熟，特別是家禽和肉類，應煮至流出的汁液是清澈和沒有血水為止。食物的中心或最厚部分需達至75°C或以上，以消滅病菌。

5. 長時間微波勿用保鮮紙

用微波烹煮食物（特別是高脂或高糖食物）的時間如果較長，最好不要用保鮮紙，避免受熱時可能會令保鮮紙熔化。

6. 勿過度加熱防意外

水或液體不要過度加熱，因為水和液體即使過熱，但表面看來仍未煮沸，容易發生危險。

7. 忌叮連殼蛋

切勿用微波爐烹煮連殼的蛋，以免蒸汽積聚在蛋殼內引致爆炸。如要用微波爐煮蛋，必須先把蛋殼剝掉或敲裂，並刺戳蛋黃或蛋白數下。

8. 保鮮紙覆蓋需空間排氣

如用保鮮紙覆蓋食物，應在碟的一角留點空間讓蒸汽排出，因為有些保鮮紙受熱後會繃緊和裂開。

食安中心提醒使用微波爐烹煮或翻熱的注意事項。（網上圖片）

資料來源：食物安全中心、University of New South Wales、香港討論區