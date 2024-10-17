南瓜功效｜護眼助防癌6好處南瓜籽防腦退化！4品種煲湯燜煮要點揀

南瓜是萬聖節的主角，也是秋季當造的食材，而且營養豐富，可增強免疫系統、護目嫩膚，還可促進減肥效果。南瓜烹調方法多變，而且有不同品種，由小吃、甜品、主菜到湯品，下廚時是否選對了，你又知道嗎？



南瓜功效｜營養豐富 防便秘增強免疫系統

南瓜原產於墨西哥，有金冬瓜、金瓜等別名，其營養價值高，富含維他命A及C，對維持免疫系統健康有一定幫助。同時亦蘊藏豐富的膳食纖維，每100克含0.5克纖維，可預防便秘。此外，同屬低熱量及低碳水化合物的食物，能延長飽肚感，適合減肥人士食用。

（資料圖片）

請按圖看南瓜好處：

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南瓜功效1：消痰止咳

從中醫角度，南瓜屬溫性瓜涼，適合脾胃虛寒的人，消痰止咳。此外，對心臟健康亦有幫助。

南瓜功效2：增強免疫系統

南瓜中的維他命A及維他命C都是維護人體健康的重要營養素，增強免疫系統。

南瓜功效3：減低患癌症風險

南瓜含有β-胡蘿蔔素，有效減低患上前列腺癌和肺癌的風險。

南瓜功效4：保護皮膚

由於β-胡蘿蔔素能夠有助保護陽光對皮膚的傷害，減低留下皺紋的機會。同時它會轉化成身體需要的維他命A，令皮膚不易受損。

南瓜功效5：維持眼睛健康

橙黃色食物普遍含有的β-胡蘿蔔素，是天然的食物色素及抗氧化劑，有助保護視力，幫助細胞減緩老化過程。

南瓜功效6：促進減肥效果

每100克的南瓜其熱量只有24千卡，脂肪含量２克，含有豐富膳食纖維，屬低熱量及低碳水化合物的食物，可延長飽腹感及促進減肥效果。

南瓜籽含有豐富的維他命E、抗氧化劑和多元不飽和脂肪酸。（Nick Collins/Unsplash）

南瓜品種｜裡裡外外都食得 南瓜籽防腦退化

南瓜蒸、炒、煮、炸、燜、焗樣樣皆宜，裡裡外外營養豐富，全可食用。以南瓜籽為例，將已晾乾的籽放進焗爐焗做小食，口感與吃瓜子一樣。南瓜籽亦可加入麵糰中製成南瓜籽脆片、曲奇或麵包。南瓜內的籽也含有豐富的維他命E、抗氧化劑和多元不飽和脂肪酸，多吃可以減少炎症、預防腦退化症。

南瓜品種｜4大品種各有特色 1種南瓜保存期達半年

至於南瓜肉，建議可按料理方式選擇南瓜品種，如奶油南瓜甜度相對高，宜製作南瓜湯、甜品等。而臨近萬聖節，則多了觀賞用南瓜以作應節之用。觀賞用南瓜同樣也可以食用，但味道不及食用的，一般在室內通風良好的陰涼處，可達4至6個月的賞玩期。

南瓜食譜大全｜20道主菜甜品湯食譜 選購6貼士超甜鬆軟必有1特徵

請按圖看南瓜4大品種及特色：

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南瓜品種1：東昇南瓜

外國南瓜品種，扁球型果實，橘黃色，肉厚鬆軟，甜度高。吃起來有些似番薯的口感。

適合：南瓜批、南瓜湯、南瓜蓉

南瓜品種2：栗子南瓜

日系品種，果皮呈深綠色，果型較小，肉質綿密鬆軟似栗子。可連皮烹調食用。

適合：烤焗、清蒸、煨煮及做甜品等

南瓜品種3：中國南瓜

又稱金瓜，果實似木瓜，果皮分黃、綠，表皮有斑紋，果肉呈深黃或橙色。水分較多，肉質帶少少黏性，鬆軟口感，甜度中等。

適合：南瓜粥或中式料理

不適合：甜品及餡餅內餡

南瓜品種4：觀賞南瓜

萬聖節前，在加拿大及美國超市出售各款奇型異狀的觀賞南瓜，主要供裝飾之用。

資料來源：healthline花蓮區農業專訊