南瓜食譜大全｜20道主菜甜品湯食譜　選購6貼士超甜鬆軟必有1特徵

南瓜在秋季當造，9月、10月是南瓜最美味的時候，它是萬聖節的主角，也是健康食物富含營養，同時可入饌烹調出多款南瓜菜式。以下提供20道南瓜食譜，包括前菜、粥、湯、主菜、點心、甜品及飲品菜譜共冶一爐。至於，市場上的主要南瓜品種頗多，該如何挑選、如何烹調才品嚐到鬆軟、香甜及好吃的南瓜？



先了解如何挑選更美味的南瓜，以栗子南瓜為例，它可用於燜、蒸、炒、煮中湯或西湯等，肉質綿滑、粉糯，吃來有較重的澱粉感。

以下哪個栗子南瓜，你認為較美味及較甜？

哪個南瓜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

南瓜的主要產季約在3至10月，挑選鬆軟好吃的南瓜一般循以下幾點選購︰（1）外型完整，（2）帶有果蒂，（3）果蒂枯黃乾燥為好、（4）果皮硬、（5）顏色深、（6）表面紋理清楚，代表南瓜更成熟及甜度較高。據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，揀南瓜時拿捏一個主要重點，揀凹凸不平外皮起皺的南瓜，愈為成熟，甜度愈高，如此一來靠目測也能在眾多南瓜中分出高下，在同一售價下買到又甜又綿的南瓜。

按圖了解更多揀靚南瓜的鑒別方法及成因︰

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假如南瓜被切開一半販賣，除了可以看南瓜皮之外，原來有一個部位也可鑒別出更甜及更鬆軟的南瓜。

以下哪份切開的南瓜，你認為較美味？

哪個切開的南瓜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解切開的南瓜如何能分出高下及成因︰

100克南瓜僅約24千卡 4大品種各有最佳煮法

南瓜營養價值高，內含豐富的維他命，特別是維他命A及C有助維持健康的免疫系統，它也蘊藏豐足的食用纖維可預防便秘，有助飽腹及促進減肥效果，100克的南瓜熱量大概是24千卡，屬低熱量及低碳水化合物的食物。還有橙黃色食物普遍含有的β-胡蘿蔔素，它是天然的食物色素及抗氧化劑，有助保護視力及肌膚，幫助細胞減緩老化。在美國、加拿大等地，每逢臨近萬聖節，市場上便有超巨型的南瓜出售，一大個紙皮箱內佈滿密密麻麻的大南瓜，另外有奇型異狀的觀賞南瓜，大小形態各異用作裝飾。

南瓜是十分常用的食材，它本身已帶着美味因子，各樣烹調方法︰煎、炸、焗、蒸、煮、燜……也能做出好味的南瓜，當揀對了南瓜品種更是如虎添翼，令菜餚的色香味更完美。

按圖認識常見的南瓜品種及相應的烹調方法：

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認識了各款常見的南瓜後，不妨參考以下20道簡單的南瓜食譜，網羅中、西、日式做法，包括南瓜飲品、甜品、中西湯、前菜、意粉、粥、主菜及點心，最方便的莫過於是電飯煲肉碎燜南瓜，簡單的家常小菜佐飯最佳；香味最誘人是南瓜汁長通粉，特濃的南瓜汁配彈牙短意粉，帶飯上班或開派對皆適合。

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